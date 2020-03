von Wilfried Dieckmann

Ob in Rathaus, Kindergarten, Schule, Lebensmittelmarkt oder Apotheke: Der Coronavirus ist in Grafenhausen ein Thema, das ernst genommen wird. Im Gespräch mit den Verantwortlichen wurde deutlich, dass Hysterie und übertriebene Panikmache nicht im Mittelpunkt stehen. Desinfektionsmittel sind Mangelware, auch kann es zu Engpässen bei bestimmten Arzneimitteln kommen.

Rathaus

Die Angst vor dem Coronavirus ist auch in der kleinen Gemeinde Grafenhausen vorhanden. „Wir gehen mit dem Thema im Rathaus sehr wachsam, aber mit kühlem Kopf vor: Übertriebene Panikmache ist nicht angebracht“, betonte Bürgermeister Christian Behringer. Bereits seit einigen Wochen steht im Rathaus ein Spender mit Desinfektionsmittel, den sowohl Besucher als auch Mitarbeiter bei Bedarf nutzen können. Ein Mundschutz für die Mitarbeiter ist jedoch nicht vorgesehen.

Bonndorf Hamsterkäufe wegen Coronavirus auch in Bonndorf: Blattert-Mühle erhöht Produktion um 30 Prozent Das könnte Sie auch interessieren

„Da einfache Masken nach Aussage von Virologen keinen Schutz vor dem Coronavirus bieten, ist ein Mundschutz für die Rathausmitarbeiter nicht vorgesehen“, sagte der Bürgermeister. Von der normalen Grippe- und Erkältungszeit bleiben allerdings auch die Mitarbeiter der Verwaltung nicht verschont.

Kindergarten

Auch im katholischen Kindergarten St. Bernhard ist wegen des Virus‘ erhöhte Vorsicht, aber keine Hysterie angesagt. Hygienevorschriften gemäß den Anordnungen des Gesundheitsamtes werden nach den Worten der Kindergartenleiterin Katja Seidler nicht erst seit dem Ausbruch des Coronavirus beachtet. Schon bisher wurde im Kindergarten von den Erzieherinnen nur Seife mit einem Desinfektionsmittel benutzt. Handhygiene hat nach den Worten der Leiterin im Kindergarten schon immer eine hohe Priorität gehabt. Da wird gespielt, im Dreck gebuddelt, Finger oder Gegenstände landen ständig im Mund.

Kreis Waldshut Coronavirus: Das müssen die Menschen im Landkreis Waldshut jetzt beachten Das könnte Sie auch interessieren

So werden Erreger natürlich schnell weitergereicht. „Um die Ansteckungsgefahr hier wirkungsvoll einzudämmen, wird Händewaschen noch bewusster eingeübt“, erläuterte Katja Seidler. Allerdings sei dies angesichts des Alters der Kinder in der Einrichtung nicht ganz einfach.

Schule

Auch in der Werkrealschule hat das Thema Coronavirus hohe Priorität. Handhygiene steht bereits seit mehren Jahren im Fokus: Nicht nur in den Toiletten, auch im Eingangsbereich des Schulgebäudes stehen Spender mit Desinfektionsmittel zur Verfügung. Wie Konrektor Clemens Winterhalter auf Nachfrage informierte, habe gemäß den Befragungen kein Schüler die Fasnetferien in einem ausgewiesenen Krisengebiet wie beispielsweise Norditalien verbracht. Verstärkt werde von den Lehrkräften versucht, die Schüler für ein richtiges Verhalten beispielsweise beim Niesen zu sensibilisieren. „Vieles wird bewusster gehandhabt, ohne in Panikmache zu verfallen“, betonte der Konrektor. Derzeit habe man sogar mehr Schüler „an Bord“ als vor den Winterferien. Auch sollten normale grippale Erkrankungen der Kinder von den Eltern ernst genommen werden. So bezeichnete er es angesichts der Ansteckungsgefahr als Problem, wenn Eltern ihre Kinder im Zuge der Erkältung „halbkrank“ in die Schule schicken.

Hamsterkäufe

Hamsterkäufe halten sich in Grafenhausen in Grenzen, obwohl sich am letzten Wochenende nach den Worten von Stefanie Kaiser, Chefin des Lebensmittelmarktes Fechtig, das Einkaufsverhalten mancher Kunden in die Richtung entwickelte. So wurden in größeren Mengen Nudeln, Mehl oder Seife gekauft. Artikel, die bereits bei der jüngsten Lieferung Anfang der Woche aber wieder aufgefüllt wurden. Toilettenpapier allerdings werde derzeit von den Herstellern, aus welchen Gründen auch immer, nicht nachgeliefert. „Hygienesprays sind im Moment komplett ausverkauft“, schilderte Stefanie Kaiser die Lage. Auch wenn die Regale noch prall gefüllt seien, so könne sich Corona auf längere Sicht durchaus auswirken. Auch Inge Straub von der Marienapotheke in Grafnehausen bestätigte auf Nachfrage, dass es bei den Lieferungen von Desinfektionslösungen zu Engpässen kommen kann. Mit den noch vorhandenen Beständen werden vorrangig insbesondere Ärzte in der Region beliefert, die dringend auf die Lösungen angewiesen sind. Wenn vom Großhandel Desinfektionsmittel angeboten werden, dann sind sie innerhalb von wenigen Minuten auch wieder ausverkauft. Die Apothekerin wollte auch nicht ausschließen, dass es bei Medikamenten zu Lieferschwierigkeiten kommen kann.