von Ursula Ortlieb

Nach 30 Jahren Vereinsarbeit beim FC Birkendorf, davon 14 Jahre als Vorsitzender, gab Oliver Eichkorn bei der jüngsten Hauptversammlung seinen Posten ab. Von 2003 bis 2019 führte er den Fußballclub mit zwei Jahren Unterbrechung. 1991 wurde Oliver Eichkorn erstmals als Beisitzer in den Vorstand des Fußballclubs gewählt. Von 1992 bis 2003 war er Vorsitzender im Spielausschuss. In dieser Zeit schaffte der FC Birkendorf von der Kreisliga A über die Bezirksliga in der Saison 1997/1998 den Aufstieg in die Landesliga.

Ab dem Jahr 2000 leitete Eichkorn zusätzlich den Bauausschuss und realisierte mit unzähligen Helfern und einheimischen Firmen eine Mammutaufgabe, den Neubau des Vereinsheimes in Birkendorf, das 2004 eingeweiht werden konnte.

2013 war Oliver Eichkorn maßgeblich an der Gründung des FC Schlüchttal beteiligt, bei dem er seit der ersten Saison bis heute das Amt des Spielausschuss-Vorsitzenden bekleidet. Jetzt ging für ihn eine bewegte Zeit an vorderster Front zu Ende. Enormes wurde in den vielen Jahren bewegt. Oliver Eichkorn setzte sich tatkräftig für alle Belange des FC Birkendorf ein.

„Ich möchte mich nun auch anderen Dingen im Leben widmen“, so der scheidende Vorsitzende in einer emotionalen Abschiedsrede zu den FC-Mitgliedern. Er dankte allen, die ihn und den FC Birkendorf all die Jahre über begleitet und unterstützt haben.

Der neue Vorsitzende Sergius Moor sprach Eichkorn im Namen des FC Birkendorf Dank und Anerkennung für sein großartiges Engagement aus und die Anwesenden bekundeten mit großem Applaus ihre Sympathie für Eichkorn und seine jahrelange Treue und Verdienste um den Fußballsport in Birkendorf.

Der neue Vorstand des Clubs besteht aus Sergius Moor (neuer Vorsitzender), Pius Blatter (neuer Schriftführer), Benedikt Moser (neuer Beisitzer) und Mechthild Pancke (Beisitzer), Aaron Hirzle (Jugend-Vorsitzender).