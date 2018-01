Ühlingen-Birkendorf Vorbereitungen für Zunftabend: Berauer Narrenzunft Wurzelsepp stemmt großes Treffen

Die Berauer Narrenzunft Wurzelsepp organisiert für den 3. Februar den gemeinsamen Zunftabend aller Mitgliedsvereine der Schüchttal-Narrenvereinigung in der Falkensteinhalle.

Berau – Die Berauer Narrenzunft Wurzelsepp hat gleich zwei große Veranstaltungen in der Falkensteinhalle zu bewältigen. Einmal ihren eigenen Bunten Abend und zum andern einen Zunftabend aller Mitgliedsvereine der Schlüchttal-Narrenvereinigung am kommenden Samstag, 3. Februar.

Eigentlich findet am Sonntag vor dem Schmutzigen Donnerstag traditionell das Schlüchttalnarrentreffen statt. Doch in diesem Jahr hat sich kein Narrenverein bereit erklärt, das Narrentreffen durchzuführen. Doch so ganz ohne gemeinsames Treffen wollten die Verantwortlichen es nicht belassen.

Die Vereinigung hat sich entschieden, einen gemeinsamen Zunftabend zu gestalten. Und dafür bot sich die Falkensteinhalle in Berau, die größte ihrer Art in der Umgebung an. Die Narrenzunft Wurzelsepp wird diesen Abend im Namen der Schlüchttal-Narrenvereinigung veranstalten.

Der Zunftabend soll als Männerballett-Contest über die Bühne gehen und so lautet das Motto des gemeinsamen Abends "Lätz Dähns". Den Contest bestreiten die Herren aus den Mitgliedsvereinen der Narrenvereinigung Schlüchttal. Nur die Berauer müssen nicht zum Tanz auf die Bühne, sie werden für die Organisation und Ausrichtung des Zunftabends benötigt. Damit es auch recht laut und fetzig zugeht, dafür haben die Guggenmusiken "Güngelsuger", Berau und "Studähaaghüüler", Brenden ihr Kommen zugesagt. Im Anschluss an die Männerballettaufführungen sorgt dann DJ Jürgen für närrische musikalische Stimmung. Für die närrische Deko sorgt der Wurzelsepp. Beim Wurzelsepp laufen derzeit die Vorbereitungen auf die beiden Veranstaltungen in der Falkensteinhalle auf Hochtouren.

Insbesondere ist das Deko-Team gefragt und hat bereits vor Weihnachten mit der recht aufwendigen Dekoration begonnen. Hauptverantwortlich für das Dekoteam zeichnen Daniel Altenburg und Daniela Schreiner. Doch ohne tatkräftige Hilfe vom groß und klein geht's nicht. Die Halle wird gemäß dem diesjährigen Motto "Wörfed Eu id i jedä Fummel, kömmed in üsä Berauer Fasnachtsdschungel" dekoriert werden. Und dass die Dekoration wieder etwas Besonderes sein wird, dafür bürgt der Wurzelsepp seit Jahren. Die Falkensteinhalle wird sich in einen Urwald verwandeln. Da werden gruselige Schrumpfköpfe herumhängen, mächtige Masken und Schlangen wurden gestaltet und vieles mehr was an Dschungel, Indios oder Mayas erinnert. Der Bunte Abend des Wurzelsepps geht dann am Freitag, 9. Februar, über die Bühne.

Die Narrenvereinigung

Zur Schlüchttal-Narrenvereinigung, gegründet 1981, gehören die Guggenlochspatzen Aichen, Wurzelsepp Berau, Güggelzunft Bettmaringen, Stampfigeist Nöggenschwiel, Stiegele Chatz Ühlingen, Närrische Friedle Weilheim, Tannholzschrättele Mettenberg. Präsident ist Timo Schäuble (Ühlinger Stiegele Chatzen).