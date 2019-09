von Werner Steinhart

Noch haben die Schüler im Schlüchttal einige Tage Zeit ihre Ferien zu genießen, doch in der Schlüchttal-Schule in Ühlingen und Grafenhausen laufen die Vorbereitungen auf das neue Schuljahr auf Hochtouren, sodass am 11. September alles seinen geregelten Gang gehen kann.

„Die Stundenpläne stehen“

Wenige Tage vor Schulbeginn sind schon einige Lehrer im ansonsten leeren Schulhaus anzutreffen und können ihre Klassenzimmer einrichten. „Die Stundenpläne stehen“, so Rektorin Rotraut Neubauer. In den vergangenen Wochen hat sie diese mit Konrektor Clemens Winterhalter erstellt.

Rektorin Rotraut Neubauer leitet seit einem Jahr die Schlüchttal-Schule. Die Vorbereitungen für das neue Schuljahr sind weitgehend abgeschlossen. | Bild: Werner Steinhart

Es war nicht ganz einfach, zumal ein neues Stundenplanprogramm eine Einarbeitungszeit verlangte. Auch ansonsten machen viele Faktoren die Stundenpläne zu einem komplizierten Vorgang, schon allein durch die Schulstruktur mit drei Schulhäusern in zwei Gemeinden zum andern durch die Lehrerinnen in Teilzeit. Auch hier nimmt Rotraut Neubauer besondere Rücksicht, denn sie ist auf jede Lehrkraft angewiesen.

Zum Teil große Klassen

„Die Lehrerversorgung im ländlichen Raum und auch an der Schlüchttal-Schule ist auf Kante genäht“, so die Rektorin. „Wir haben teilweise große Klassen, aber selbst wenn wir sie teilen könnten, würden wir keine weiteren Lehrer erhalten.“ Die Rektorin geht mit viel Optimismus ins neue Schuljahr: „Es macht große Freude, mit den Kollegen zusammenzuarbeiten.“

Auf Hochglanz gebracht wurde in den vergangenen Tagen die Schlüchttal-Schule und der Konferenzraum wartet auf die Lehrer am kommenden Montag. | Bild: Werner Steinhart

Die Rektorin hofft auf viele schöne Begegnungen. Die Schüler der Schlüchttal-Schule in Ühlingen werden nach den Sommerferien in ein sauberes Schulhaus einziehen können.

Klassenzimmer werden gereinigt

Hausmeister Klaus Müller und sein Reinigungsteam sind eifrig dabei, das Gebäude auf Vordermann zu bringen. Um das Reinigungsteam zu entlasten, hat die Gemeinde für das Reinigen der Fenster eine Reinigungsfirma eingesetzt. Drei Wochen vor Schulbeginn ist das Team mit Hausmeister Klaus Müller dabei, das Schulhaus auf Hochglanz zu bringen.

Am ersten Schultag wird auch dieses Klassenzimmer in neuem Glanz erstrahlen, dafür sorgt Mark Stengel (rechts) vom Gemeindebauhof, der das Zimmer neu streicht. Hausmeister Klaus Müller hilft. Er war mit seinem Reinigungsteam in den vergangenen drei Wochen für Generalreinigung des Schulhauses verantwortlich. | Bild: Werner Steinhart

Derzeit herrscht im Schulhaus in Ühlingen noch eine ungewohnte Ruhe für das Reinigungsteam gerade richtig, um die umfangreichen Arbeiten im Haus durchzuführen. Das in diesem Jahr neue Team ist dabei, in tagelanger Kleinarbeit das Schulhaus wieder neu aufzumöbeln.

Dazu wird das ganze Schulhaus „auf den Kopf“ gestellt. Dass intensiv geputzt wurde, fällt sofort auf, kann man sich doch in den hochglänzenden Klassenzimmerböden spiegeln.

Trotz vieler Erleichterungen benötigt das Team die drei Wochen. „Die drei Wochen müssen reichen, wir müssen pünktlich zum Schulbeginn fertig sein“, betont Klaus Müller und er ergänzt: „Die Klassenzimmer sind soweit fertig, dass die Lehrer ihre Klassenzimmer einrichten können.“