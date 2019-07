von Werner Steinhart

Die Landwirtschaft war schon immer auf die Wetterverhältnisse angewiesen. Unsere Vorfahren verbanden dieses Wissen mit Gläubigkeit. In Ühlingen findet seit 185 Jahren nach einem Gelübde der Vorfahren die Jakobusprozession statt, verbunden mit der Bitte um einen guten Erntesegen. Die Zahl derer, die noch diese alte Tradition aufrechterhalten, wurde von Jahr zu Jahr kleiner oder die Prozession fiel ganz aus. Vor wenigen Jahren hat die politische Gemeinde Ühlingen-Birkendorf, federführend Ortsvorsteher Klaus Müller, diese Jahrhunderte alte Tradition zusammen mit der katholischen Filialgemeinde St. Ursula wieder ins Leben gerufen.

Riedern am Wald Hinter den Kulissen: So bereiten sich die Schauspieler des Stücks „Zwischen den Welten“ in Riedern am Wald auf ihren großen Auftritt vor Das könnte Sie auch interessieren

Am Weg von Ühlingen nach Untermettingen steht im Gewann „Bildäcker“ die Jakobus-Kapelle. Nach alter Überlieferung – urkundliche Aufzeichnungen sind soweit bekannt nicht vorhanden – finden seit 180 Jahren jeweils an den Sonntagen vor Jacobi Flurprozessionen zur Jakobus-Kapelle statt. Die Kapelle soll erstellt worden sein, nachdem schwere Unwetter im Raum Ühlingen Anfang des 19. Jahrhunderts die gesamte Ernte vernichtet hatten. In einem Gewann, das heute noch „Gibt mir nichts“ heißt, wurde der gute Boden zu Tal geschwemmt.

Jede Familie musste teilnehmen

Damit sich eine solche Katastrophe nicht mehr wiederholen möge, hat der damalige Gemeinderat 1835 unter Bürgermeister Ferdinand Kech ein Gelübde abgelegt, an den drei Sonntagen vor Jakobi Flurprozessionen zu dieser Kapelle zu organisieren. Jede Familie des Dorfes wurde dazu verpflichtet, dass wenigstens eine Person sich an der Prozession beteilige. Zuwiderhandlungen wurden von der Ortspolizeibehörde bestraft. Die Kapelle, wie sie heute auf der Höhe zwischen Schlücht –und Steinatal steht, wurde im Jahre 1980 von Grund auf renoviert, nachdem die vorige Erneuerung in den Jahren 1946/47, in denen es an geeigneten Baumaterialien mangelte, dies notwendig machte.

Ühlingen-Birkendorf Der neu gewählte Ortschaftsrat Ühlingen hält in seiner ersten Sitzung Rückschau auf das Erreichte in der vergangenen Legislaturperiode Das könnte Sie auch interessieren

Die Renovation im Jahre 1980 wurde eingedenk des Gelübdes der Ühlinger Bürger vor 180 Jahren größtenteils aus Spendengeldern finanziert. Weit über die Grenzen Ühlingens hinaus bekannt ist das von Erich Rastätter geschaffene Relief mit den drei Totenschädeln und der Inschrift: „Sag mit Beschauer, wer war König, wer Bettler, wer Bauer?“