von Werner Steinhart

Der ehemalige Rektor der Grund- und Hauptschule in Ühlingen-Birkendorf, Karl-Ludwig Hehn, feiert seinen 80. Geburtstag. Hehn wurde am 24. Januar 1940 in Mannheim geboren, nachdem 1945 das Elternhaus ausgebombt wurde, zog die Familie nach Bretten. Nach der Volksschule erlernte er den Beruf des Maschinenbaumechanikers und schloss mit Gesellen- und Facharbeiterbrief ab.

Als Zeitsoldat bei der Bundeswehr

Danach war der Jubilar zwölf Jahre als Zeitsoldat bei der Bundeswehr, bei der Luftwaffe und an verschiedenen Standorten eingesetzt. Diese Jahre haben Karl-Ludwig Hehn geprägt. Seine Arbeit mit jungen Erwachsenen, die er in Lehrgängen bei der Bundeswehr unterrichtete, weckte in ihm die Liebe zur Pädagogik auch war er in Sachen Lehrersein „vorbelastet“, sein Vater war Oberstudienrat und Direktor der Gewerblichen Schulen in Bretten.

Als Hauptfeldwebel besuchte er die Bundeswehrfachschule in Ulm und schloss mit der Fachhochschulreife ab. Danach schloss sich ein Pädagogikstudium in Karlsruhe an. Nach dem Studium erhielt er 1976 eine Lehrerstelle an der Pestalozzischule in Bretten.

Als 1984 die Stelle des Schulleiters an der Grund- und Hauptschule Ühlingen in Ühlingen-Birkendorf ausgeschrieben war, bewarb er sich. Nicht ohne zuvor sich in der Umgebung der Schlüchttalgemeinde umzusehen. „Ich war beeindruckt von der Landschaft und der Bevölkerung“, erinnert sich Karl-Ludwig Hehn heute. Und so begann seine weitere berufliche Laufbahn 1984 als Schulleiter der Grund- und Hauptschule Ühlingen-Birkendorf. Hehn setzte sich unermüdlich für den Schulhauserweiterungsbau ein, der dann auch 1990 eingeweiht werden konnte.

In seinem Lehrerleben hat Karl-Ludwig Hehn zahlreiche Jugendliche gebildet und erzogen, wobei ihm seine Beharrlichkeit, seine Ruhe wertvolle Dienste geleistet hat und zusammenfassend betonte der Jubilar: „Ich bin gerne in die Schule gegangen.“ Karl-Ludwig Hehn war ein begeisterter Pädagoge mit Leib und Seele. Als der damalige Schulamtsdirektor Kurt Müller Ende des Schuljahres 2003/2004 den Jubilar in den Ruhestand verabschiedete, war dies, wie er heute bezeugt, ein großer Einschnitt, denn „ich hätte noch gerne weitergemacht, doch dies war beamtenrechtlich damals nicht möglich“, so Hehn.

Heute lebt er zusammen mit seiner Frau Maria, die er 1962 geheiratet hatte in seinem Eigenheim in Ühlingen. Aus der Ehe gingen zwei Söhne hervor und ein Enkel kann ihm zum Geburtstag gratulieren. Seien Zeit nach der Schule ist ausgefüllt mit Gartenarbeit und kreativen Tätigkeiten wie Malen, Goldschmiedearbeiten anfertigen, Lesen und Reisen.