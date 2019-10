von Wilfried Dieckmann

„Jeder Mensch ist ein Künstler!“ Eine Aussage von Joseph Beuys, der jeder Besucher der Vernissage zur vierten Hobby-Künstler-Ausstellung, die am Donnerstag im Schwarzwaldhaus der Sinne in Grafenhausen stattfand, sicherlich zustimmen kann. Dies trifft auf jeden Fall auf die ausstellenden Künstler zu, die derzeit ihre Werke der Öffentlichkeit präsentieren. Musikalisch umrahmt wurde die Eröffnung von Elena und Georg Seidler.

Wie Bürgermeister Christian Behringer in seiner Eröffnungsrede in Erinnerung rief, handelt es sich um die vierte Ausstellung, die von der ehemaligen Leiterin des Schwarzwaldhaus‚ der Sinne, Angelika Heller, im Jahr 2002 unter dem Titel „Steckenpferde“ ins Leben gerufen wurde. Weitere Auflagen folgten in den Jahren 2008 und 2012, die alle im altehrwürdigen „Hagehus“ stattfanden. Nicht unerwähnt ließ der Rathauschef, dass bereits 1996 viele Hobbykünstler aus Grafenhausen an den „Kunstprojekttagen“ im damaligen Haus des Gastes und der Schwarzwaldhalle beteiligt waren.

„Schwarzwaldimker“ von Bernhard Heer. | Bild: Wilfried Dieckmann

Auch die aktuelle Ausstellung „Steckenpferde“, die zum ersten Mal im Schwarzwaldhaus der Sinne stattfindet, wurde von Angelika Heller bis zu ihrem Ausscheiden in den Ruhestand organisiert und begleitet. In Kurzform stellte der Bürgermeister die beteiligten Künstler Agnes Bächle (Aquarell, Acryl, Collagen), Nikolas Bächle (Zeichnungen in verschiedenen Techniken, Illustrationen), Bernhard Heer (Aquarell, Acryl), Kerstin Heller und Lars Siebold (Fotografie), Stanislav Hrcka (Metallarbeiten, Schmuck, Instrumente), Erika Jörgens (Arbeiten mit Stoff), Ursula Nüssle (Tonarbeiten, Gebrauchsobjekte), Peter Sattler (Aquarell, Zeichnung), Friedel Kammler (Gartenskulpturen aus Gasbeton), Claudia Maier (Acryl, Öl, Collagen), Phillip Schlatter (filigrane Drechslerarbeiten, Holzschmuck) und Joachim Schuldt (analoge Naturfotografie) vor.

Bernhard Heer dankte im Namen aller Ausstellenden für die Unterstützung der Gemeinde bei den Ausstellungen, die sonst nicht hätten stattfinden können. Auch bei dieser Präsentation zeigen die teilnehmenden Hobbykünstler ein vielfältiges Abbild ihres künstlerischen Schaffens, das sonst im Verborgenen stattfindet. Seinen Dank richtete Heer aber nicht nur an Bürgermeister Christian Behringer, sondern auch an die neue Leiterin des Mitmachmuseums, Kathleen Mönicke, die nach seinen Worten bei der Ausstellung „ins kalte Wasser geworfen wurde“.

In das kalte Wasser

Es sei nicht ganz einfach gewesen, bei der Organisation alle Teilnehmer unter den berühmten Hut zu bekommen. „Sie hat es hervorragend gemeistert“, hob er hervor. „Es war mir ein Vergnügen, mit Ihnen allen zusammenzuarbeiten“, betonte Kathleen Mönicke. Heer dankte aber auch Angelika Heller, die als Ideengeberin die Ausstellungsreihe „allen Beteiligten ein-gebrockt hat“.