Ühlingen-Birkendorf Voller Witz und Humor: Wieberobend in Birkendorf kommt gut an

Voller Witz und Humor: Wieberobend in Birkendorf kommt gut an

Der Wieberobend in Birkendorf kommt gut an. Die katholische Frauengemeinschaft macht mit tollen Darbietungen gute Laune.

Ühlingen-Birkendorf – Wieber und Männer jeden Alters feierten im voll besetzten Saal im Gasthaus "Hirschen" in Birkendorf den Wieberobed. „So viele waren noch nie hier. Es ist kein Stuhl mehr frei“, stellte Kirsten Dörflinger von der katholischen Frauengemeinschaft (Kfd) erfreut fest. Conny Ziller führte mit Witz und Humor durch ein abwechslungsreiches Programm. Zehn tolle Darbietungen der kirchlichen Gruppen sorgten für beste Stimmung im Saal. Pausen füllten die DJs Lars Braun und Lorenz Blatter als DJs mit fetziger Tanzmusik.

Die Gitarrengruppe, als Heino verkleidet, eröffnete den Abend mit dessen Hits und wie immer mit „S’isch so schö am Wieberobed – und mir genn no lang it heim“. Gerhard Zolg ließ sich als Penner in gewohnt lustig-frecher Weise über die Schwächen der Frauen aus. „Werbung kann man nicht ernst nehmen. K-Glas repariert, K-Glas tauscht aus? Jo, Pfiefedeckel. Ich bin drauf reingefallen und musste meine Frau wieder mit heim nehmen.“ Bei Pointen schmetterte ihm der Saal gespielt entrüstet „Schmeißt den Penner raus“ entgegen.

Begeisterten Beifall gab es auch bei den Kfd-Frauen für Gesang und entsprechender Gestik „In jeder Frau steckt ein Stück Hefe“. Die Gardemädchen erhielten für ihre Tanzeinlage tosenden Applaus ebenso wie die Frauen mit dem nicht minder fetzigen Tanz, mit dem sie ihre Fitness unter Beweis stellten. Johanna Weber und Annika Schwarz analysierten in ihrer Schnitzelbank augenzwinkernd, zum Beispiel, dass eine Dorfhalle in Igelschlatt gewünscht wird, das Dorfgeschehen. Die „Hecke-Wieber“ besangen als „wohlgeformte Hasen“ ihre Kurven und der Kirchenchor brillierte rythmisch als Voxxclub.

Beim Auftritt des Gemeindeteams mit „Katholische Apotheke zum Schwarzen Knöpfel“, bei der Medizin kostenlos ist, blieb auch bei Pfarrer Schwarz und Gemeindereferentin Knöpfel-Lüssem kein Auge trocken. Gegen Schlaflosigkeit schickte man die Patientin zu einer Predigt nach Maria Bronnen, Heiserkeit bei Frauen will man nicht kurieren, da diese in der Kirche lieber still sein sollten. Für Verhütung reichte man ein Glas Wasser, das weder vorher noch danach getrunken werden soll sondern „anstatt!“ Für Halsweh gab man den Blasius-Segen und Ranzepfiefe käme von schlechtem Gewissen, weswegen man dem Patienten den Gang zur Beichte nahelegte. Alle Auftritte der einzelnen Gruppen zeugten von Kreativität, geistreichem Witz und gesundem Humor. Kein Wunder, der „Spiritus Sanctus“ spielte immer mit.