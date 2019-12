von Ursula Ortlieb

„Zehn Jahre sind es wert, auf Erreichtes Rückschau zu halten“, so der geschichtsbegeisterte Vorsitzende. „Was wir machen, bleibt“, ist er überzeugt. Und das Geleistete dieses besonderen Vereins kann sich wahrhaft sehen lassen. Viel Leidenschaft und Tatkraft steckt hinter den Recherchen um die Berauer Geschichte. So gab es Erfolge in vielen Bereichen. Von neun aktiven Mitgliedern bei Gründung am 16. November 2009 ist der Verein auf 13 Aktiv- und 82 Passivmitglieder gewachsen. Dieser hat sich als primären Bearbeitungsbereich der Berauer Geschichte verschrieben.

Erstaunliches erreicht

So wurde in zehn Jahren schon Erstaunliches erreicht. Das Großprojekt, Historie von Ignatz Gumpp und die Geschichte des Frauenklosters, beschäftigte die Mitglieder seit Gründung. Viele andere Bereiche gehören dazu, bei denen „Diverses Geschichteln“ das Leitbild und immer wieder das „Gumpp Projekt“ sind. Dieses kam jetzt nach sechs Jahren Nachforschungen mit Unterstützung des Berliner Historikers Manfred Jehle zu erfolgreichem Abschluss. 2020 soll es der Öffentlichkeit vorgestellt werden. Hindsches erinnerte mit einer Fotopräsentation an zahlreiche Höhepunkte.

Beliebtes Angebot für Gäste

Die Erarbeitung des Geschichtspfades „Die Berauer Wuhr“ mit historischen Führungen hat sich zu einem beliebten Angebot für Gäste und Einheimische entwickelt. Die Vereinsnachrichten „De Ignaz“, die historische Fotoausstellung, die Teilnahme an Mittelaltermärkten mit Armbrustschießen oder Schmudo-Disco und viele weitere Aktionen haben das kulturelle Leben in Berau bereichert. Das in Eigenarbeit ausgebauten Vereinsheim konnte im Sommer eingeweiht und mit dem Hofplatzfest gefeiert werden. Schriftführer Karl Morath berichtete über die Vereinsjahre 2018/19. Gesellige Vereins-Ausflüge waren für die Teilnehmer stets mit Geschichtlichem verbunden.

Simon Moosmann neuer Schriftführer

Nach zehn Jahren als Schriftführer kandidierte Morath nicht mehr für das Amt, möchte den Verein aber weiter unterstützen. Nach einstimmiger Entlastung folgten Neuwahlen des Vorstands. Ortsvorsteher-Stellvertreterin Agnes Gantert dankte dem Vorstand für die wertvolle Arbeit des Vereins und leitete im Anschluss die Durchführung der Wahlen. Simon Moosmann wurde zum neuen Schriftführer gewählt.

Der Vorstand des Vereins „Historisches Berau“ wurde bis auf den Schriftführer einstimmig in seinen Ämtern bestätigt (von links): Simon Moosmann (neuer Schriftführer), Ralf Hindsches (Vorsitzender), Markus Wiedner (Kassierer) und Lutz Gasparini stellvertretender Vorsitzender. | Bild: Ursula Ortlieb

Der übrige Vorstand mit Ralf Hindsches, Vorsitzender, Lutz Gasparini, Stellvertreter und Markus Wiedner als Kassenwart, wurde per Handzeichen in ihren Ämtern bestätigt. Lutz Gasparini dankte Ralf Hindsches mit einem Gutschein für dessen unermüdliches Engagement. „Ohne dich als Zugpferd wäre dies alles nicht möglich gewesen.“

Ausblick auf das kommende Jahr

Für das Jahr 2020 sind unter anderem wieder viel Geschichteln, Wuhrpfadpflege und Wuhrfest auf dem Programm. Für das Meilensteinprojekt, die Präsentation der Ignatz-Gumpp Übersetzung laufen bereits die Planungen. Es soll eine niveauvolle Veranstaltung werden.