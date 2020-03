von Ursula Ortlieb

Verschneite Pässe und abgelegene Dörfer zwischen den höchsten Berggipfeln der Welt – seit seinem ersten Besuch 2011 ist Gerhard Albicker aus Ühlingen von der atemberaubenden Bergwelt des Himalaja und seinen liebenswürdigen Menschen, ihrer positiven Ausstrahlung und Toleranz fasziniert. Der Erlös seiner Vorträge kommt Hilfsprojekten in Nepal zugute.

Beeindruckende Aufnahmen zeigen Schönheit und Seele der Gebirgslandschaften und Menschen des Himalajas. Sie geben auch Einblick in eine fremde Kultur und ihren Umgang mit dem Tod. Aus der ursprünglichen Motivation, die höchsten Gipfel der Welt zu sehen, entwickelte sich soziales Engagement. Mit der Bergwander-Kollegin Birgit Spieß aus Hamburg initiierte Gerhard Albicker ein Hilfsprojekt für den Wiederaufbau der Schule in Golche, die beim Erdbeben 2015 vollständig zerstört war.

Ühlingen-Birkendorf Hilfe für Menschen im Himalaya: Gerhard Albicker reist für sein Projekt "Eine Schule für Golche" nach Nepal Das könnte Sie auch interessieren

Mit den Menschen im abgelegenen Bergdorf des Tamang-Volksstamms verbindet die beiden eine besondere Freundschaft, besonders mit Asal, der beide als Lastenträger und Guide auf Touren begleitete. Von Asal erfuhren Albicker und Spieß von der Situation der Kinder des Dorfes, die keine Schule mehr hatten. Hilfe von Nepals Regierung gab es nicht. Dies war der Ausgangspunkt für das Hilfsprojekt „Eine Schule für Golche„.

Mit dem Bau eines Blechschuppens für 500 Euro, die Albicker statt Weihnachtspräsenten an Kunden spendete, hatte das Bergdorf zumindest wieder eine Schule mit Dach. Kaum eines der Kinder besaß Schuhe. So reiste der Ühlinger 2019 mit 200 Paar gespendeten Kinderschuhen im Gepäck nach Nepal. Tochter Anna und ihr Freund begleiteten ihn bis Katmandu, ersparten sich aber den Besuch in Golche: „Das Übernachten dort ist nicht jedermanns Sache. Wir schliefen in einer Hütte mit Asals Familie und Hühnern in einem Raum ohne sanitäre Anlagen. Ratten und Mäuse gehörten dazu...“ Spieß und Albicker informierten sich vor Ort über die Fortschritte ihres Hilfsprojekts.

Bisherige Spenden wurden über den Verein „Frieden macht Schule“ abgewickelt. Um individuell und unbürokratisch helfen zu können, gründen Gerhard Albicker und Birgit Spieß den eigenen gemeinnützigen Verein mit dem Namen „Auf Bildung bauen“. Satzung und Gründungsformalitäten sind vorbereitet, der Sitz des Vereins wird in Hamburg sein.