Ühlingen-Birkendorf Vereinsende nach 60 Jahren: Birkendorfer Landfrauen lösen sich auf

Die Birkendorfer Landfrauen lösen sich nach 60 Jahren auf, nachdem aus den Reihen der überwiegend älteren Mitglieder kein neuer Vorstand gefunden werden konnte. Bürgermeister Tobias Gantert und Ortsvorsteher Norbert Schwarz bedauern Entscheidung.

Senioren-Nachmittage, Feste oder die Pflege der Anlagen im Ort ohne das ehrenamtliche Engagement der Birkendorfer Landfrauen? Bisher unvorstellbar. Nun wird man sich daran gewöhnen müssen. Denn dieser Tage trafen sich zahlreiche Mitglieder des Vereins im Gasthaus "Post", um nach 60 Jahren Vereinsgeschichte den Schlusstrich zu ziehen.

Bereits im vergangenen Jahr hatte sich das Ende des Vereins angedeutet, nachdem aus den Reihen der überwiegend älteren Mitglieder kein neuer Vorstand gefunden werden konnte. „Ein gelungenes Vereinsleben geht zu Ende“, so die bisherige Vorsitzende Sonny Buchmüller bei ihrer Ansprache nach einem kurzen Rückblick auf 60 Jahre Vereinsgeschichte. Im März 1958 gründete Martha Albrecht die Landfrauen Birkendorf. Damals schlossen sich dem Verein 22 Frauen an.

Damals ging es darum, Begegnungs-Möglichkeiten für die Frauen zu schaffen. In den Anfangsjahren wurden Näh- und Flickkurse angeboten. Es gab Kochkurse und Vorträge über Gesundheit und Kindererziehung. Bis heute hat der Verein 75 Mitglieder. Nie ist jemand ausgetreten. „Da die jüngsten Mitglieder 58 und über die Hälfte über 75 Jahre alt sind, muss man überdenken, wie es weitergeht“, so Buchmüller.

Dass es mit den Aktivitäten weitergeht, war den Frauen wichtig. So wurde für die bestehenden Gymnastikgruppen eine Lösung gefunden: Weiter geturnt wird jetzt unter dem Dach der katholischen Frauengemeinschaft (Kfd), die auch die Organisation des Senioren-Nachmittags übernimmt.

Vieles hat sich in den 60 Jahren geändert, doch bis zum jetzigen Tag waren die Landfrauen in vielfältiger Weise ehrenamtlich für die Allgemeinheit tätig. Dies wurde auch nochmals im Kassenbericht von Brunhilde Eichkorn deutlich. In all den Jahren wurden die Gewinne aus Veranstaltungen meistens im Umkreis gespendet. Auch alle Vereine im Dorf wurden unterstützt. Das Restguthaben des Vereins kommt der Seniorenkasse zugute.

Bürgermeister Tobias Gantert und Ortsvorsteher Norbert Schwarz würdigten das Engagement der Landfrauen. Sie bedauerten beide in ihren Dankesworten an den langjährigen Vorstand und die Mitglieder, dass es mit dem Verein nicht weiter geht. Sie zeigten sich aber erfreut, dass es geschafft wurde, dass es für die Frauen und den Ort mit den bisherigen Aktivitäten weiter geht. Noch so manche Erinnerung wurde an diesem Abend ausgetauscht. Und Gertrud Fechtig, 42 Jahre lang im Vorstand, sprach sicher für Viele, als sie sagte: „Es war eine schöne Zeit!“