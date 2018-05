Ühlingen-Birkendorf Ühlingen-Birkendorf und Machecoul feiern ihre 45-jährige deutsch-französische Partnerschaft mit einem dreitägigen Fest in der Bretagne

Ühlingen-Birkendorf und Machecoul feiern ihre 45-jährige deutsch-französische Partnerschaft mit einem dreitägigen Fest in der Bretagne

Die verschwisterten Gemeinden Ühlingen-Birkendorf und Machecoul feiern das 45-jährige Bestehen der Jumelage. Beide Bürgermeister bekräftigen die gegenseitige Freudschaft.

Die Partnerschaft zwischen Ühlingen-Birkendorf und Machecoul besteht bereits seit 45 Jahren. Zu diesem Ereignis waren 97 Personen, darunter 33 Jugendliche unter 22 Jahren, am Pfingstwochenende aus Ühlingen-Birkendorf in der Bretagne und feierten bei herrlichem Wetter und einem bunten Programm mit den französischen Freunden.

Die Schwarzwälder wurden traditionell vom Vizepräsidenten des Gemeindeverbands Sud Retz Atlantique, Alain Charles, und vom französischen Partnerschaftskomitee mit Karin Ebner empfangen. Die Wiedersehensfreude war auf beiden Seiten groß und es gab auch emotionale Momente. „Klaus ist für mich wie ein Bruder“, sagte Georges Gauthier, dessen deutsch-französische Freundschaft mit Klaus und Heidrun Schäfer seit 32 Jahren besteht.

Max Gromann vom deutschen Partnerschaftskomitee, bedankte sich für den herzlichen Empfang. Da Karin Ebner von 1997 bis 2000 in Birkendorf gelebt hat, spricht sie ausgezeichnet Deutsch und versteht sogar Alemannisch. Mit dem Berauer Thomas Ebner verheiratet, lebt sie mit ihrer vierköpfigen Familie heute in Machecoul. Maximilian Leduc fungierte als Dolmetscher für beide Sprachen. Die Traktorengruppe war nach elftägiger Fahrt auf ihren Oldtimern in Machecoul eingetroffen. Auf dem letzten Wegstück wurden sie von französischen Läufern und Traktorfreunden bis zum Rathaus begleitet. Dort erlebten sie einen begeisterten Empfang. Wie Helden wurden sie gefeiert und mit Orden des Partnerschaftskomitees belohnt.

Ein Platzkonzert mit drei Musikgruppen, eine Fotoausstellung und musikalische Unterhaltung des Festabends durch die Fanfaren-Kapelle aus Bourgneuf umrahmten das Jubiläumsfest. Beim Picknick sorgte die Mittelaltergruppe Machecoul mit Ritterspielen, Tanz und Gesang für Unterhaltung. Nach den Nationalhymnen am Freundschaftsabend in der Stadthalle bekräftigten die Bürgermeister aus Machecoul und Ühlingen-Birkendorf, Daniel Jacot und Tobias Gantert, ihre Absicht, die Partnerschaft als Beitrag zum Frieden in Europa weiter zu unterstützen.

„Vive le Jumelage“, sagte Alain Charles, Vizepräsident des Gemeindeverwaltungsverbunds Sud Retz Atlantique. Tobias Gantert resümierte, dass Partnerschaft nur durch Begegnungen mit Leben erfüllt werden könne. Es sei wichtig, junge Menschen dafür zu begeistern. Nach der Einleitung durch Max Gromann hielt Josef Kaiser aus Birkendorf die Festrede für das deutsche Partnerschaftskomitee und erinnerte an die Motive für die Gründe der Partnerschaft und deren Gründungsväter Eugen Kaiser, Kurt Stulz, Robert Girard, Hubert Preneau und Jean Menager, die aus den Kriegserfahrungen Lehren gezogen hatten. Von ihnen leben noch Kurt Stulz und Jean Menager.

Mit viel Engagement wurde der Kontakt seit 1973 gepflegt. Freundschaften haben sich auf vielen Ebenen entwickelt und gefestigt. Dass die Jugend diese Partnerschaft mit neuem Leben füllt, ist eine Aufgabe, die man auf beiden Seiten erfüllen will. Ende Juli wird in Ühlingen-Birkendorf gefeiert.