Ühlingen-Birkendorf Ühlingen-Birkendorf kann mit Statistiken überzeugen

Ühlingen-Birkendorf hat im vergangenen Jahr vieles erreicht: Der Breitbandausbau kam voran und der Schuldenstand wurde gesenkt, auch die Einwohnerzahl steigt langsam, aber stetig. Als erster Tagesordnungspunkt der Bürgerversammlung in Birkendorf wurde der Schneeräumdienst versteigert. Friedhelm Fechtig übernimmt diesen wieder für 60 Euro pro Stunde.

Norbert Schwarz zeigte anhand der Statistik, dass Birkendorf mit 1253 Einwohnern der einwohnerstärkste Ortsteil der Vier-Täler-Gemeinde vor Ühlingen mit 1156 Einwohnern ist. Einen kleinen Rekord gab es 2017 in Birkendorf mit 15 Geburten. Dem gegenüber stehen fünf Sterbefälle. In der Gesamtgemeinde gab es insgesamt 57 Geburten und 39 Sterbefälle. Es leben derzeit 82 Flüchtlinge, hauptsächlich aus Syrien, und Menschen aus 56 verschiedenen Nationen in der Gemeinde. Der Schuldenstand der Gemeinde zeigt eine erfreuliche Entwicklung nach unten, da die Einnahmen gegenüber den Vorjahren angestiegen sind.

In sieben Ortschaftratssitzungen waren neben kleineren Projekten die Breitbandversorgung und das Baugebiet "Südliche Bühlstraße" Themen, mit denen sich der Ortschaftrat beschäftigte. Anhand einer Fotopräsentation gab Ortsvorsteher Norbert Schwarz einen interessanten Rückblick auf das Jahr 2017. Er lobte die zahlreichen ehrenamtlichen Einsätze der Bürger. Die Sanierung der Friedhofshalle war eine große Herausforderung für alle Helfer, der Spielplatz beim Haus des Gastes, die Beschilderung durch Kinderfiguren bei der Schule und Aufstellen eines neuen Klettergerüsts im Kindergarten wurden hauptsächlich ehrenamtlich verwirklicht.

Die Heimatforscher Helmut Kaiser und Hansjörg Gäng haben sich in vielen Stunden um das Ortsarchiv gekümmert und Historisches aus der Geschichte aufgearbeitet. So kam es dazu, dass seit Frühjahr 2017 die letzte von Columban Schnitzer gefertigte Glocke im Foyer des Haus des Gastes aufgestellt werden konnte, die eine Leihgabe der Familie König aus Steinabad ist. In einer Veranstaltung über die Nachforschungen der Columban Schnitzer-, Pfluger und Gantert-Geschichte konnte der Öffentlichkeit berichtet werden.

Viele Höhepunkte gab es im Dorfleben 2017. Das Kleggau-Narrentreffen hat einmal mehr gezeigt, wie gut das Vereinsleben im Ort und darüber hinaus funktioniert und alle gemeinsam Großartiges leisten können. Vieles ist 2017 umgesetzt worden. Ein großer Meilenstein war der Ausbau des Breitbandnetzes. Etwas enttäuscht zeigte sich allerdings Schwarz darüber, dass seit der Fertigstellung des schnellen Internets kaum positive Rückmeldungen zu verzeichnen waren – auch nicht von Personen, die vorher heftig reklamiert hatten.

Bürgermeister Gantert gab in seinem Bericht einen Überblick über den Haushalt 2018 der Gemeinde und konnte über sprudelnde Steuereinnahmen berichten. So stieg der Einkommensteueranteil in den letzten 20 Jahren von einer Million auf 2,6 Millionen Euro, die Einnahmen aus dem Kommunalen Finanzausgleich stiegen in dem Zeitraum um das Doppelte auf 3,4 Millionen Euro. Als einzige finanzielle Erhöhung stehen die Kindergartengebühren an, bei denen man sich an die Empfehlung des Landes hält. Auch in Birkendorf stehen große Investitionen an, wovon der Hauptanteil in das Baugebiet "Südliche Bühlstraße" mit 1,4 Millionen Euro fließen wird.

Die Grundschule Birkendorf wird für rund 240 000 Euro saniert, dem Brandschutz muss vor allem Rechnung getragen werden. Die Wasserversorgung muss neu überarbeitet werden, sodass es in Trockenperioden nicht zu Engpässen kommt.

Mit einem weiteren wichtigen Thema beschäftigt sich der Bürgermeister seit 2017. Er möchte in Ühlingen-Birkendorf eine Nachbarschaftshilfe organisieren, da es absehbar ist, dass auf lange Sicht Pflegekräfte auch im ländlichen Raum fehlen werden.

Am Ende der Versammlung ehrten Ortsvorsteher Norbert Schwarz und Bürgermeister Tobias Gantert zehn Blutspender für 50, 25 und zehnmaliges Spenden. Mit dem gemeinsamen Mittagessen ging man zum gemütlichen Teil der Bürgerversammlung über.