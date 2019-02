von Werner Steinhart

Rechnungsamtsleiter Martin Blum stellte im Gemeinderat den Jahresabschluss 2018 vor. Und der ist besser ausgefallen als erwartet: „Der Vermögenshaushalt und damit das Gesamtergebnis kann gegenüber der ursprünglichen Planung um etwa 1,1 Millionen Euro verbessert werden“, stellte Blum fest. Statt der ursprünglich veranschlagten Rücklagenentnahme von 194 000 Euro erfolgt eine Rücklagen-Zuführung in Höhe von 900 000 Euro.

Kreditaufnahme niedriger als gedacht

Der Rücklagen-Bestand erreicht Ende 2018 ein Volumen von rund 1,9 Millionen Euro. Im laufenden Jahr könnten zusätzlich zu den vorgesehenen 975 000 Euro somit weitere 600 000 Euro aus der allgemeinen Rücklage entnommen werden. „Die im Haushalt 2019 vorgesehene Kreditaufnahme kann sich von 1,1 Millionen Euro auf 500 000 Euro reduzieren, sofern diese 2019 überhaupt noch benötigt wird“, stellte Martin Blum fest.

Wo noch Ausgaben zu erwarten sind

Die budgetierten, aber nicht erfolgten Ausgaben, die sogenannten Haushaltsreste, beliefen sich im vergangenen Jahr auf rund 950 000 Euro. Den höchsten Anteil hatten die Bereiche Straßenunterhaltung mit 313 405 Euro und Kanalnetzunterhaltung mit 155 155 Euro. Außerdem werden bei der bereits seit 2017 geplanten Gebäudesanierung der Grundschule Birkendorf rund 237 700 Euro ins neue Jahr übertragen. Der Gesamtbetrag der Einnahmenreste im Vermögenshaushalt beläuft sich auf rund 1,7 Millionen Euro. Überwiegend betreffen die zu bildenden Einnahmereste nicht abgerufene beziehungsweise ausbezahlte Zuschüsse.

Projekte, die noch nicht umgesetzt wurden

Die Haushaltsausgabenreste im Vermögenshaushalt belaufen sich auf rund 3,7 Millionen Euro. Davon entfallen rund 1,2 Millionen auf die in den Haushalten 2016 und 2017 bereitgestellten Mittel für die Erschließung des Baugebiets „Südliche Bühlstraße“ in Birkendorf. Ein wesentlicher Anteil entfällt auf die Finanzierungsmittel für den Neubau des Regenüberlaufbeckens Berau mit 647 612 Euro sowie die Ortskernsanierung Ühlingen mit 526 310 Euro. Weitere Ausgabenreste in Höhe von 388 582 Euro sind für den Breitbandausbau zu bilden. Der Gemeinderat hat beschlossen, die Haushaltsreste in das Jahr 2019 zu übertragen.

Die Ortschaften

Bei den Abrechnungen der Budgets von Feuerwehr, Schulen und Kindergärten konnten Restmittel, die noch nicht verbraucht wurden, in Höhe von rund 26 000 Euro ins Jahr 2019 übertragen werden. Die acht Ortschaften konnten zu Beginn des Jahres 2018 über ein Gesamtvolumen in Höhe von 188 308 Euro verfügen. Davon wurden 63 216 Euro ausgegeben, weshalb rund 125 000 Euro in das Folgejahr übertragen werden.