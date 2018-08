von Werner Steinhart

Auf Grund der aktuellen Trockenheit und des warmen Wetters gehen die Quellschüttungen, also die Menge an Wasser, die eine Quelle innerhalb einer bestimmten Zeit zur Verfügung stellt, in der Gemeinde Ühlingen-Birkendorf drastisch zurück.

Im Gegensatz dazu ist der Verbrauch an Wasser in dieser Zeit natürlich sehr hoch. Trotzdem kann Ortsbaumeister Jürgen Gamp eine vorsichtige Entwarnung geben: "Wir haben keine Probleme mit der Wasserversorgung für Mensch und Tier."

Dass die Wasserversorgung in den acht Ortsteilen der Gemeinde Ühlingen-Birkendorf so hervorragend dasteht, ist auch der guten Infrastruktur in Sachen Wasser geschuldet. Die Gemeinde hat in allen den früheren Jahren durch die Schaffung dieser Infrastruktur dafür gesorgt, dass es zu keiner Zeit Engpässe mit dem Wasser gibt, dass alle Ortsteile hinreichend mit Wasser versorgt werden.

Sparsamer Umgang mit Wasser erwünscht

Und dennoch möchte die Gemeindeverwaltung in dieser Zeit die Bevölkerung darauf hinweisen, mit dem Gut Wasser sorgsam umzugehen. "Wir möchten die Bevölkerung sensibilisieren, nicht zu viel Wasser zu verbrauchen", betont Ortsbaumeister Jürgen Gamp.

Die Gemeinde geht derzeit mit gutem Beispiel voran und hat alle öffentlichen Brunnen, die aus dem Netz gespeist werden, abgeschaltet. Einzig die Brunnen, die über eine eigene Quelle verfügen, wie beispielsweise der Brunnen am Kurgarten in Ühlingen, plätschern weiterhin. Der Naturena-Badesee muss täglich mit Frischwasser aus dem Netz bedient werden, um die Wasserqualität zu erhalten.

Noch plätschert das Wasser aus der Stockenhöfequelle in den Ühlinger Hochbehälter. | Bild: Werner Steinhart

Nur noch ein Sechstel der maximalen Menge

Jürgen Maier, stellvertretender Wassermeister, kann derzeit feststellen, dass der Wasserverbrauch ständig steigt. Derzeit reichen die Schüttungen der 18 Quellen, die die Wasserversorgung im Normalfall aufrechterhalten, nicht aus. Die einzelnen Quellschüttungen werden seit 2000 nicht mehr einzeln gemessen, doch kann festgestellt werden, dass die Quellen teilweise nur die Hälfte bis noch ein Sechstel der maximalen Schüttung liefern.

Gemeinde gibt Strukturgutachten in Auftrag

Ein Standbein der Wasserversorgung ist der Anschluss an die Wasserverbände Hochschwarzwald und Höchenschwander Berg. Der Verbandsbezug musste auf 2,5 Liter pro Sekunde (Maximalbezug) gesteigert werden, über 200 Kubikmeter am Tag. Im Vergleich: im Winter ist der Verbandsbezug gleich null, hier wird lediglich zur Leitungsspülung eine geringe Menge Wasser benötigt.

Dass es auch in Zukunft mit der Wasserversorgung in Ühlingen-Birkendorf klappt, hat die Gemeinde ein Strukturgutachten in Auftrag gegeben. Hier soll der Ist-Zustand mit zukünftigem Bedarf an Ausstattung, Einwohnerzahl, Hygienevorschriften und Personal ermittelt werden.

Wasserversorgung Die Gemeinde Ühlingen-Birkendorf versorgt sich mit Wasser aus 18 Quellen und dem Anschluss an zwei Wasserverbände (Hochschwarzwald und Höchenschwander Berg). Das Wasser wird in sechs Hochbehältern bereitgestellt. Der Wasserverkauf betrug 2017 insgesamt 242 478 Kubikmeter.

War dieser Artikel für Sie wertvoll? Ja Nein