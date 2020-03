von Dorothée Kuhlmann

Trotz Fasnetferien, Grippewelle und der Verunsicherung wegen der Coronavirus-Infektionsgefahr kamen wieder viele Spendenwillige zur DRK-Blutspende in Grafenhausen. „Meine sehr vorsichtigen Erwartungen wurden weit übertroffen“, freute sich Bereitschaftsleiter Bernhard Heer.

178 Spendenwillige waren gekommen, von denen zwölf zurückgestellt werden mussten. Sieben Spendenwillige waren Erstspender. Die sich weiter ausbreitende Infektionswelle mit dem Coronavirus hat auf die Arbeit der Blutspendedienste einige Auswirkungen. Spendenwillige, die in den vergangenen Wochen unter anderem in den Risikogebieten China, Nord- und Südkorea, Japan, Iran und jetzt auch Norditalien waren, werden nicht mehr zur Spende zugelassen.

Einschränkungen beim Spenden

Ebenso kommen diejenigen Menschen nicht in Frage, die vermutlich mit einem Infizierten Kontakt hatten. Wer innerhalb von zwei Wochen nach einer Blutspende an Corona erkrankt, soll dies beim Blutspendedienst melden.

„Ansonsten halten wir unseren üblichen sehr guten Hygienestandard ein“, hob Bernhard Heer hervor. Konsequent verzichten die DRK-Mitglieder auch auf ein Hände schütteln. Verstärkt sich die Infektionswelle, so habe dies auf die Blutspenden natürlich große Auswirkungen. „Bei heftigen Infektionswellen bekommen wir natürlich deutlich weniger Blutspenden, was sich bei den Vorräten an den Blutbanken schnell bemerkbar macht“, erklärte Bernhard Heer.

Umso erfreuter war der Bereitschaftsleiter, dass aus Grafenhausen 166 Blutspenden nach Baden-Baden mitgegeben werden konnten. Nachdem auch der letzte Spender bestens betreut worden war und sich am Buffet hatte stärken können, räumte das eingespielte Team des DRK Ortsvereins die Ausrüstung zusammen.