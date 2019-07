von Werner Steinhart

Am oberen Limit angekommen ist der Narrenverein Wilderer Untermettingen mit seinen 172 Mitgliedern, darunter 88 Hästräger. „Wir können nicht weiter in Masken und Häs investieren“, stellte Vorsitzender Fabian Brogle fest. Und dennoch gibt es derzeit eine lange Warteliste von Interessenten für die Wilderer.

„Wild, wilder, Wilderer“, so das Logo, das sich die Wilderer anlässlich des 50-jährigen Bestehens im vergangenen Jahr geschaffen haben. Ein Höhepunkt im Vereinsjahr war der Kabarettabend mit Fidelius Waldvogel und der Männerballettmeisterschaft, betonte Fabian Brogle in seinem Rückblick. Im närrischen Mittelpunkt stand dann die Dorffasnacht.

Zu Gast waren die Wilderer bei Narrentreffen in Lauchringen, Aichen, Albbruck und Rechberg. Höhepunkt war der Bunte Abend vor ausverkaufter Steinatalhalle. Zwar konnte man sich über den Besuch des Nudelsuppenessens am Schmutzigen Donnerstag nicht beklagen, doch allzu schnell leerte sich die Halle. Auch wünschen sich die Narren beim Wecken am Schmutzigen Donnerstag wieder eine „Livemusik“.

Bilanz von Fabian Brogle: „Das Jubiläum verlief sehr gut, die Fasnacht könnte besser laufen.“ Um das Gesellige hervorzuheben, wird es künftige einen monatlichen Wilderer-Stammtisch geben: erster Treff ist am 25. Juli. Für das kommende Jahr ist ein zweitägiger Ausflug geplant. Es steht aber auch für die Zukunft viel Arbeit an – in 2021 wird es ein Narrentreffen in Untermettingen geben und der Vorsitzende appellierte: „Wir sind auf alle angewiesen.“

Letztmalig zu Gast als Ortsvorsteherin nahm Silvia Zeitz die Entlastung vor und dankte für die geleistete Arbeit insbesondere beim Jubiläum zum 50-jährigen Bestehen und die Bereitschaft das fasnächtliche Brauchtum im Ort hoch zu halten. Der Vorstand konnte vier langjährige treue aktive Mitglieder ehren. Für 20 Jahre Daniel Grambach und Ralf Huber, für 25 Jahre Martina Böhler und Tobias Böhler, beide wurden zu Ehrenmitgliedern ernannt. 2020 werden die Wilderer zu Gast sein beim Kleggaunarrentreffen in Hohentengen, beim Schlüchttal-Narrentreffen in Ühlingen und bei Umzügen in Häusern und Wutöschingen.