von Wilfried Dieckmann

Clemens Rosa hatin der Hauptversammlung über die A-Jugend des SV Grafenhausen berichtet. Nachdem diese in der Vorrunde in der Tabelle den dritten Platz belegte, war der Start in die Rückrunde 2018/19 mit vielen Hoffnungen verbunden.

„Während der Winterpause haben sich aber fünf Spieler wegen Freundin oder Mehrbelastung in der Ausbildung entschlossen, nicht mehr das Training zu besuchen“, informierte Trainer Clemens Rosa in seinem Bericht. Nicht nur dass der Kader ausgedünnt wurde, auch beim Rest der Mannschaft habe der Trainingseifer massiv nachgelassen. Hinzu gesellte sich Verletzungspech. Somit musste das geplante Trainingslager in Saarbrücken abgesagt werden.

Die folgenden Ergebnisse der Rückrunde ließen entsprechend zu wünschen übrig: „Enttäuschend, frustrierend und ernüchternd“, lautete das Resümee des Trainers. Von sieben verlorenen Spielen musste eine Niederlage verbucht werden, weil die Mannschaft nicht genügend Spieler hatte. „Es kann nicht sein, dass es am Donnerstagabend Absagen wegen Stammtischausflug oder sonstiger Gründe gibt“, sagte Clemens Rosa. „Insgesamt kann ich festhalten, dass ich über die Spieler zwar oft frustriert, aber nicht wirklich enttäuscht war, denn die Jugendzeit ist auch zum Lernen da. Ich kann nur hoffen, dass jeder Einzelne seine Lehren daraus ziehen wird“, sagte Clemens Rosa abschließend und hofft auf eine bessere Rückrunde im Jahr 2020.