von sk

Wie die Polizei erst am Mittwochnachmittag angibt, war der 71-Jährige zusammen mit einem Baggerführer damit beschäftigt, eine Garage an einem Haus im Ortsteil Witznau abzureißen. Als der Baggerführer gegen 10 Uhr mit einem Greifer das Garagendach anhob, stürzte eine Mauer ein. Von Teilen dieser Mauer wurde der 71-jährige getroffen. Trotz sofort eingeleiteter Rettungsmaßnahmen verstarb der Mann noch an der Unglücksstelle. Das Kriminalkommissariat Waldshut-Tiengen hat die Ermittlungen übernommen.