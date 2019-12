von Werner Steinhart

Mit intensiven Proben bereitet sich die Trachtenkapelle Obermettingen auf ihr Jahreskonzert am Sonntag, 22. Dezember, um 17 Uhr in der Pfarrkirche St. Jakobus in Untermettingen vor. Dirigent Horst Malzacher hat ein vielseitiges Programm unter dem Motto „Vielfalt“ zusammengestellt, das thematisch auf ein Kirchenkonzert abgestimmt ist. Es erklingen klassische konzertante Klänge ebenso wie moderne Kompositionen. Die Trachtenkapelle freut sich auf zahlreiche Besucher an diesem vierten Adventssonntag. Das Kirchenkonzert soll auch auf die kommenden Weihnachtstage einstimmen.

Solo für Posaune

Das Konzert beginnt mit „Sympatria“ von Thomas Asanger, einem Konzertmarsch, der die Frage nach der Heimat aufwirft. Es schließen sich Melodien aus dem Musical „Jesus Christ Superstar“ an. Das Solo für Posaune spielt Joachim Lechleiter im Slow-Rock „Brennende Herzen“. „Momentum – Der Augenblick“ von Martin Scharnagl unterstreicht das Feierliche im Kirchenkonzert. Ein Lobpreislied nach dem Psalm 139, 1-12 ist das Lied „Wo ich auch stehe“ von Kurt Gäble. Die Gesangssolisten sind Horst Malzacher und Jana Maier. Jana Maier wird nochmal zu hören sein mit dem Lied von Whitney Houston „ I will always love you“. Zu hören sein wird auch der Klassiker „Fever“ und „Dragons fly on the winds of time, ein musikalisches Märchen. Das Konzert endet mit „The Glacier Express“, eine musikalische Wegbeschreibung der Schweizer Gebirgsbahn.