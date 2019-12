von Werner Steinhart

Musikalische Höchstleistungen präsentierte die Trachtenkapelle Obermettingen (TKO) unter ihrem Dirigenten Horst Malzacher, und so wurde das Kirchenkonzert in der St.-Jakobus-Kirche in Untermettingen zu einem musikalischen Höhepunkt. Die Musikerinnen und Musiker verstanden es mit ihren grandiosen musikalischen Darbietungen die Besucher in der vollbesetzen Pfarrkirche zu begeistern.

Jana Maier begeisterte mit einem geistlichen Lied und einem Whitney-Houston-Hit.

Unter dem Leitwort „Vielfalt“ erklangen festliche Melodien, die die vielen Facetten der Blasmusik zeigten. Das Konzert am vierten Advent bot Anlass, sich in den Tagen vor Weihnachten von der Musik mittragen zu lassen, einen Augenblick inne zu halten. Das Konzert war geprägt von konzertanter, festlicher Musik, deren Interpretation von den Musikerinnen und Musikern hohes musikalisches Können erforderte. Dirigent Horst Malzacher wählte Werke aus, die die Vielfalt der Musik aufzeigten. Das Konzert war geprägt von konzertanter moderner Blasmusik, die ein Höchstmaß an Konzentration und musikalisches Können von allen Registern und allen Interpreten forderte. Unterm Strich wurde das Kirchenkonzert zu einem musikalischen Höhepunkt der TKO, was die Besucher mit spontanem stehenden Beifall zu würdigen wussten.

Joachim Lechleiter spielte bei dem Stück „Brennende Herzen“ in gefühlvolles Solo.

Anna-Lena Malzacher und Bianca Kohler führten prägnant und informativ durch das Programm und verbanden die musikalischen Werke mit dem Begriff Vielfalt, der so unterschiedlich sein kann wie die Musik.

Festlich begann das Konzert mit „Sympatria“ von Thomas Asanger, ein Werk, das die Begriff der Heimat auf musikalische Weise interpretiert. Gewaltig erklang dann im Chor der Jakobuskirche ein Medley aus dem Musical „Jesus Christ Superstar“, bevor es dann mit dem Slow-Rock „Brennende Herzen“ weiterging, einem Solo für Posaune. Es wurde sehr einfühlsam interpretiert von Joachim Lechleiter auf der Posaune, dazwischen war mit einem Trompetensolo Norbert Ebi zu hören.

Wie für das Kirchenschiff geschaffen das Werk von Martin Scharnagl „Monumentum“. Swingsound klang bei „Fever“ mit, und bei „Dragons fly on the winds of time“ waren Percussions-, Saxophon- und Klarinettensoli zu hören. Ein bewegendes Lobpreislied nach Psalm 139 in der Fassung für Blasorchester, „Wo ich auch stehe“, wurde gesanglich interpretiert von Jana Maier. Ihre hervorragende Stimme erklang nochmals bei „I will always love you“ von Whitney Houston. Der große Beifall forderte am Ende des Konzerts zu einer Zugabe dieses Gesangssolos auf, und mit „Sweet bells fantasie“, dem bekannten Weihnachtslied „ Süßer die Glocken nie klingen“, endete das besinnliche Kirchenkonzert.

Am Ende des Konzerts dankte Vorsitzende Julia Kohler insbesondere dem Dirigenten: „Es war nicht immer leicht, die Vielfalt der Stücke mit uns einzuüben.“ Der Erlös des Konzerts wird die Trachtenkapelle Obermettingen dem Kinderhospiz Lenzkirch spenden.