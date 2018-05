Ühlingen-Birkendorf Trachtenkapelle Brenden bereitet sich auf ihr Jahreskonzert vor

Die Trachtenkapelle Brenden probt emsig für ihren großen Auftritt am Samstag, 21. April, in der Dorfhalle. Besucher können sich auf alle Facetten der Blasmusik freuen.

Mit intensiven Proben bereitet sich derzeit die Trachtenkapelle Brenden auf ihr Jahreskonzert am Samstag, 21. April, 20.15 Uhr in der Dorfhalle vor. Dirigent Dietmar Würth hat wieder ein abwechslungsreiches Programm zusammengestellt, das alle Facetten der Blasmusik umfassen wird. Das Jahreskonzert steht unter dem Motto "Weißt du noch?", eine musikalische Erinnerungsreise an die Kindheit der heutigen Musikerinnen und Musiker. Klassisch beginnt der Konzertabend mit dem Marsch "Per aspera ad astra", bevor dann Melodien aus Kinertagen erklingen wie die Melodie der Maus aus der TV-Serie "die Sendung mit der Maus". Zu hören ist mit "Kinderaugen" eine musikalische Geschichte für Kinder und Erwachsene, bevor es dann mit der Kleinen Meerjungfrau und dem Pink Panther weitergeht. Auch der zweite Teil des Abends sind Erinnerungen gewidmet, wie "Police Academy" oder "Bonanza aus der gleichnamigen Fernsehserie. Weiter geht's im modernen Stil mit "Les Humphries in Concert", mit "Lambada" einem Rock Mix mít Songs von Bon Jovi. Und so hat Dirigent Dietmar Würth eine spannende musikalische Palette ausgesucht und mit seinen Musikerinnen und Musikern einstudiert, die Erinnerungen wachrufen und wohl viele Freunde der Blasmusik begeistern werden. Das Jahreskonzert der Trachtenkapelle bildet auch den Rahmen für Ehrungen.