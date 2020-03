von Josef Kaiser

Die Trachtenkapelle Birkendorf feiert in diesem Jahr ihr 150-jähriges Bestehen. Gegründet als Musikverein, war es dessen vornehmste Vereinsaufgabe, die kirchlichen Feste zu begleiten. Nach und nach kamen dann auch gesellschaftliche Aufgaben dazu. So liest man von der musikalischen Umrahmung der Feste des Kriegervereins und der Feuerwehr, und die Musiker führten auch Theaterstücke auf. Beeindruckend war an Silvester 1899 im „Postsaal“ das Jahrhundertwende-Konzert zu Ehren der passiven Vereinsmitglieder. Diese Form der Mitgliedschaft war damals ganz neu. Der Musikverein war dabei, sich zum Förderer des kulturellen Lebens im Dorf zu entwickeln.

Feuerwehrmusik in den 20er-Jahren

In den 1920er-Jahren wurde der Aufbau von Feuerwehren staatlich gefördert. Dank entsprechender Zuschüsse formierte man sich ab sofort als Feuerwehrmusik und leistete sich eine Uniform. Im Zuge der Vereinnahmung durch die Nationalsozialisten waren ab 1933 viele Auftritte bei Hochfesten der Nazis.

Die Trachtenkapelle marschiert 1960 mit beim Umzug der Waldshuter Chilbi. | Bild: privat

Die Konzerte beim Kriegerverein, Frauenverein und der Feuerwehr wurden oft mit Fackelzügen zu klingendem Spiel durch das Dorf begleitet. Hinzu kamen die ersten Auftritte als „Kurmusik“ bei der Begrüßung und Verabschiedung der Erholungsgäste, die die NS-Organisation KdF („Kraft durch Freude“) ins Dorf brachte. Kirchliche Feste musikalisch zu begleiten, davon rückte die Feuerwehrmusik trotz des Drucks der NSDAP nicht ab. Die Musikanten mussten dabei manchen Spagat vollbringen: An einem Abend spielten sie für die SA „Die Fahne hoch“, am anderen Morgen dann „Großer Gott wir loben dich“ in der Kirche.

Entwicklung zum Kurort

Bei der Neugründung 1946 nannte man sich dann wieder „Musikverein“. In den 50er-Jahren begann sich Birkendorf zu einem respektablen Kurort zu entwickeln, und die Kurgäste wollten unterhalten werden. Auf Wunsch der Gemeinde und des Fremdenverkehrsvereins nahm man 1955 den Namen „Trachtenkapelle“ an und bekam dafür einen starken Zuschuss zur „Schwarzwälder Tracht“ anstelle der alten Uniform.

Der Musikverein als Feuerwehrmusik nun mit Uniform. | Bild: privat

Die Konzerte am Sonntag Morgen, die Teilnahme an den legendären Heimatabenden und die rauschenden Waldfeste im Oberholz waren von überragender Bedeutung für den Tourismus.

Der Chronist Josef Kaiser (78) stammt aus Birkendorf und lebt als Studiendirektor i. R. in Freiburg. Er ist verheiratet und hat zwei Töchter. Er ist Autor der 2015 erschienen Chronik „90 Jahre Heimat, 60 Jahre Tourismus und 12 Jahre Rothauser Land“.

Diese touristischen Aufgaben erledigten sich mit dem Niedergang des Fremdenverkehrs nach und nach, aber der Name Trachtenkapelle ist geblieben. Der Verein ist im Grunde wieder das, was er schon in den Gründerjahren war: Der Kulturträger Nummer eins im Dorf. Und es gibt eine weitere Aufgabe: die musikalische Ausbildung der Jugend. Auch hier ist die Trachtenkapelle auf einem sehr guten Weg.