von Annika Schwarz

Mit einer Zeltversion ihres bekannten Schopfschellenfestes startet das Jubiläumsfest der Trachtenkapelle Birkendorf am Mittwoch, 20. Mai. An Christi Himmelfahrt wird der Festgottesdienst im Zelt gefeiert. Anschließend kommen dort beim Vatertagshock bei Blasmusik nicht nur Väter auf ihre Kosten. Am Freitagabend heißt es dann Party – Power – Blasmusik mit Brasslufthamma und der Froschekapelle aus Radolfzell.Für Skandal im Schwarzwald sorgen am Samstagabend die Mundartband Luddi aus Birkendorf und als Hauptakt die Spider Murphy Gang mit ihrem bayrischen Rock´n Roll. Ein Festumzug und Unterhaltung mit Blasmusik im Festzelt beenden das Jubiläum am Sonntag.

Blick in die Vereinsgeschichte

1870 wurde der Musikverein Birkendorf gegründet und ist der älteste noch bestehende Verein des Dorfes. Damals bestand der Verein nur aus wenigen aktiven Mitgliedern. Heute sind es 35 Musiker und Musikerinnen. Die erste Frau durfte jedoch erst 1977 mitspielen. Im Jahr 1928 wurde der Verein in Feuerwehrmusik umbenannt, da es zur damaligen Zeit auch für die Gründung einer Feuerwehr Zuschüsse gab. Von diesen Zuschüssen wurden dann auch die ersten Uniformen gekauft. Die beiden Weltkriege machten dem Verein schwer zu schaffen. Einige Mitglieder kehrten von der Front nicht zurück.

Neugründung nach Zweitem Weltkrieg

Nach dem Zweiten Weltkrieg kam es 1946 zu einer Art Neugründung, bei der man sich auch wieder in Musikverein Birkendorf umbenannte. In den 50er Jahren hielt der Tourismus immer mehr Einzug in Birkendorf. Der Musikverein war eine der Hauptattraktionen für die Kurgäste. Da man den Urlaubern den Schwarzwald präsentieren wollte, bekamen die Musiker 1955 von der Gemeinde Schwarzwälder Trachten als Ersatz für ihre Uniformen. Dabei erhielt der Verein auch seinen heutigen Namen Trachtenkapelle Birkendorf. Früher wie heute ist die Trachtenkapelle Birkendorf nicht aus dem Dorfleben wegzudenken. Auch wenn sie nicht mehr ganz so viele Auftritte hat, wie zu Hochzeiten des Tourismus, so gestaltet sie immer noch einige kirchliche und weltliche Anlässe mit und repräsentiert mit ihren Auftritten in anderen Gemeinden ihren Ort nach Außen hin.

Vorverkauf Karten für den Freitag- und Samstagabend sind ab sofort in den Fechtig Edeka-Märkten in Birkendorf, Grafenhausen und Ühlingen, bei allen Musikern der Trachtenkapelle Birkendorf oder im Internet (www.birkendorf2020.cortex-tickets.de) erhältlich.

Das aktuelle junge Vorstandsteam um Patrick Schwenninger hat sich die Aufgabe gestellt, mit dem Bezirksmusikfest das Jubiläum gebührend zu feiern, Birkendorf ein schönes Fest zu bieten und darüber hinaus die Trachtenkapelle Birkendorf und den Ort mit dem Fest gut zu präsentieren.