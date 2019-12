von Werner Steinhart

Berau – Musikalische Höchstleistungen präsentierte die Trachtenkapelle Berau (TKB) bei ihrem Jahreskonzert unter Leitung ihres Dirigenten Andreas Isele. Die 70 Musikerinnen und Musiker verstanden es wiederum, mit ihren grandiosen musikalischen Darbietungen die 300 Besucher in der Falkensteinhalle zu begeistern.

Anspruchsvolle Konzert seit 36 Jahren

Jeder Dirigent prägt sein Orchester und das Programm. Andreas Isele präsentiert seit 36 Jahren solche anspruchsvollen Konzerte. Wer Blasmusik nur mit volkstümlicher Musik, mit Märschen und Polkas verbindet, wartete vergebens auf diese Stilrichtungen. Blasmusik ist mehr. Andreas Isele reizt in seiner Dirigententätigkeit seit jeher das Besondere. So war auch in diesem Jahr wieder ein Konzert, das den Stil von Andreas Isele aufzeigte, und ein Repertoire, das auf das große Orchester zugeschnitten war, entstanden.

Das Konzert war geprägt von konzertanter moderner Blasmusik, die in weiten Teilen ein Höchstmaß an Konzentration und musikalisches Können von den Registern und allen Interpreten forderte. Unterm Strich zeigte das Jahreskonzert die verschiedenen Facetten der Blasmusik, die weit über das typische Image hinausgingen.

Gewaltiger Einstieg ins Konzert

Gewaltig war der musikalische Einstieg in den Konzertabend mit „Terra Momentum – Der Augenblick“ von Armin Kofler mit einem feierlichen Entree und einem grandiosen fulminanten Schluss. Ein Werk, das auf die Trachtenkapelle Berau mit ihrem großen Klangvolumen zugeschnitten schien. Mit dem Werk „Adventure“ von Markus Götz wurde eine fiktive Filmmusik geschaffen, dem Genre der Abenteuerfilme folgend.

Musiker machen Riesen lebendig

In „ Der Letzte Riese“ von Otto M. Schwarz wurde die Sagengestalt eines Riesen lebendig, hervorragend interpretiert von sämtlichen Registern. „Euphoria“ von Martin Scharnagl bedeutet Wohlbefinden und Lebensfreude, ein beeindruckender Konzertmarsch voll Freude und Euphorie.

Auch der zweite Teil des Konzertabends war geprägt durch Konzertantes. Mit „Jazz It Up“ wurden Stilrichtungen des Jazz‘ interpretiert, und mit „Dos danzas latinas“ erklang südamerikanisches Temperament. Es schloss sich ein Medley zu dem Animationsfilm der Eiskönigin an. „ No Roots„ der Popsängerin Alice Merton war thematisch das Gegenstück des letzten Stücks „ Sympatria“ von Thomas Asanger, das den Begriff der Heimat auf musikalische Weise interpretiert.

Zugaben müssen natürlich sein

Der große Beifall der Besucher forderte dann Zugaben heraus. Dass die Trachtenkapelle Berau keine Nachwuchssorgen plagen, zeigte eingangs der Auftritt der Jungmusik unter Leitung von Tobias Bücklers.

Der Nachwuchs der Trachtenkapelle Berau unter der Leitung von Tobias Bücklers zeigte bereits ein sehr großes Können. | Bild: Werner Steinhart

Das Jahreskonzert war mit ein großer Verdienst des Dirigenten Andreas Isele, und dafür dankte der Vorsitzende der Trachtenkapelle, Matthias Kilian, herzlich. Durch das Programm führte prägnant und informativ Nina Höfler.