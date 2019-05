von Elisabeth Baumeister

Vor einigen Jahren hat die Familie Frick aus Altbach bei Esslingen, die im Urlaub oft in Grafenhausen weilte, ein schmiedeeisernes Grabkreuz von der Firma Baschnagel in Grafenhausen anfertigen lassen. Als das Grabkreuz in Altbach abgeräumt wurde, war Ulrich Frick das Kunstwerk zu schade für das Alteisen. Er hat es daher an Pfarrer Thomas Schwarz nach Grafenhausen gespendet.

Pfarrer Schwarz hat daraufhin in einer Pfarrgemeinderatsitzung nach einem geeigneten Platz gesucht. Spontan fiel Thomas Banholzer, Pfarrgemeinderat der Seelsorgeeinheit Oberes Schlüchttal, ein Kreuz in Untermettingen, auf dem Weg zwischen den Talhöfen und Raßbach, ein, das in einem schlechten Zustand war.

Steinmetz in Horheim fertigt Sockel an

Er hat die Initiative ergriffen und das gespendete Kreuz zu einem Steinmetz nach Horheim gebracht. Der Steinmetz hat den passenden Stein ausgesucht und die von Banholzer gewählte Inschrift „ELI ELI LAMA ASABTANI“ – „Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen“ – eingemeißelt. Auch dieser Stein ist eine Spende.

Thomas Banholzer wurde von Matthias Wiederkehr beim Aufstellen des Kreuzes unterstützt. Es steht jetzt auf dem Grundstück von Martin Koller, der neben dem Kreuz zwei Buchen pflanzen ließ. Bei diesem neuen würdigen Kleinod haben die Landfrauen von Untermettingen zusammen mit dem Kirchenchor unter freiem Himmel eine Maiandacht gestaltet und Pfarrer Thomas Schwarz hat das Kreuz an seinem jetzigen Standort geweiht. Er hat allen Helfern und Mitwirkenden für diese Initiative gedankt. Der kleine Festakt wurde mit einem Umtrunk und dem herrlichen Blick hoch über dem Steinatal gefeiert.