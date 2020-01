von Wilfried Dieckmann

In Grafenhausen können dank der Nahwärmeversorgung auf Hackschnitzelbasis in jedem Jahr rund 3000 Tonnen CO 2 und rund eine halbe Million Liter Heizöl eingespart werden. Dies hob Grafenhausens Rathauschef Behringer beim Neujahrsempfang in seinem Jahresbericht hervor.

Umweltschutz und Nachhaltigkeit seien in Grafenhausen nichts Neues. So nannte Behringer die Heizzentrale, die seit 2011 nahezu 200 Häuser mit Wärme und Warmwasser versorgt. Hinzu kommen einige Gewerbebetriebe im Industriegebiet.

Als größter Kunde der Nahwärme konnte im letzten Jahr die Firma Overaasen gewonnen werden, die in Spitzenzeiten 500 kW (dauerhaft 320 kW) abnimmt. „In diesem Betrieb entstehen rund 30 neue Arbeitsplätze“, hob der Rathauschef hervor und bezeichnete das Gewerbe als „Hauptstandbein der Gemeinde“. 1200 versicherungspflichtige Arbeitnehmer sprechen in einer Gemeinde mit 2200 Einwohnern eine deutliche Sprache.

So habe der Gemeinderat mit der Ausweisung von 4,4 Hektar neuer Gewerbeflächen angesichts der Tatsache, dass keine Grundstücke mehr für Industrieansiedlung zur Verfügung stehen, eine richtige Entscheidung getroffen. Eine Änderung des Flächennutzungsplanes und die Aufstellung eines Bebauungsplanes wurden hierfür bereits auf den Weg gebracht. „Ziel muss es sein, dass in diesem Jahr nicht nur eine Bebauung der Gewerbeflächen möglich wird, sondern auch auf den Grundstücken des neuen Baugebietes Kälberweide II“, so Behringer. Es sei in der heutigen Zeit auch unabdingbar, dass alle Grundstücke komplett mit einem Nahwärmeanschluss sowie einem direkten Glasfaserzugang verkauft werden.

„Unsere Vorhaben müssen auch bezahlbar sein“, betonte Christian Behringer in seiner Ansprache. Wie bereits im vergangenen Jahr müsse auch in 2020 mit einem geringeren Gewerbesteueraufkommen gerechnet werden. Weiterhin müsse ein Minus im Gemeindewald verkraftet werden. Im kommenden Haushaltsjahr soll im Schulbereich investiert werden.

So soll der Ausbau des MNT-Raumes in der Schlüchttal-Schule erfolgen und die restlichen Fenster im energetischen Bereich eingebaut werden. Maßnahmen, die mit 390.000 Euro zu Buche schlagen. Neben den zu erwartenden fachbezogenen Zuschüssen soll darüber hinaus auch ein Ausgleichsstockantrag gestellt werden.

Weiter rief der Rathauschef das Landessanierungsprogramm in Erinnerung, in das die Gemeinde aufgenommen worden sei. Vorläufig stehen den Investitionskosten in Höhe von rund drei Millionen Euro Zuschüsse in Höhe von 1,8 Millionen Euro gegenüber. Die ersten Maßnahmen sollen noch in diesem Jahr umgesetzt werden. „Packen wir‘s an, stellen wir uns gemeinsam den kommenden Herausforderungen“, sagte Bürgermeister Christian Behringer abschließend.