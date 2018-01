Ühlingen-Birkendorf Theaterverein Zeitschleuse wandelt auf den Spuren eines Heimatkünstlers

Der Theaterverein Zeitschleuse in Ühlingen-Birkendorf beschäftigt sich intensiv mit Recherchearbeiten rund um Heinrich Ernst Kromer. Nun ist ein Buch des Heimatkünstlers aufgetaucht – der Theaterverein will es dieses Jahr veröffentlichen.

"Gänsehaut pur" spürte Kerstin Kaiser, als sie Kopien des lange als verschollen geglaubten Buchs "Schauen und Bauen" von Heinrich-Ernst Kromer in den Händen hielt. Bei ihren umfangreichen Recherchen, Telefonaten und Fahrten nach Freiburg, Lahr und Konstanz fand sie eine Person, die nicht nur viel über den Künstler wusste, sondern auch das Buch besaß.

Von der Ernsthaftigkeit der stellvertretenden Vorsitzenden des Vereins "Zeitschleuse" beeindruckt, war der Besitzer sicher, es in guten Händen zu wissen und übersandte Kerstin Kaiser die Kopien der Originalseiten zur Verwendung für die Öffentlichkeit. Er war begeistert davon, dass man diesem Heimatkünstler posthum die Wertschätzung zuteilwerden lässt, die er zu Lebzeiten in der eigenen Heimat wohl nie erhalten hat. "Das war für mich ein ganz besonderer Moment", so Kerstin Kaiser. "Bis dato waren von Kromer außer seiner Prosa nur drei Gedichte bekannt. Und ich hielt ein Buch in den Händen mit 144 Seiten, voller Gedichte von dem Mann, mit dem wir uns im Rahmen der Recherchen schon so lange befassten. Vieles hat sich mir im Zusammenhang mit den Gedichten erschlossen. Das wollen wir jetzt mit allen Kromer-Interessierten teilen."

Seit Beginn der Vorbereitungen für die Freilichtspiele 2019 "Zwischen den Welten" lässt Kerstin Kaiser und Corinna Vogt das Wirken des Heinrich Ernst Kromer nicht mehr los. Ja, sie brennen geradezu, immer mehr über das Schaffen des Künstlers und sein Leben zu erfahren. Zeitzeugen halfen, Material des Künstlers zu sammeln. "Schauen und Bauen" ist ein Buch, das der Künstler 23-jährig geschrieben und 1893 herausgegeben hatte. Es hat etwas gedauert, bis alles erstmal gelesen war, denn es ist in Sütterlin von Hand geschrieben.

Günther Hoffmann von der Heinrich-Ernst-Kromer-Gesellschaft freute sich ebenso über den wertvollen Fund. Bisher besaß die Gesellschaft nur drei Gedichte. In diesem Buch sind über 100. "Wir haben nicht lange überlegt und beschlossen, das Buch gemeinsam mit dem Theaterverein "Zeitschleuse" herauszugeben", sagt Günther Hoffmann. Kerstin Kaiser und er werden es transliterieren und für den Verlag setzen. Einige ausgewählte Gedichte und Geschichten sollen vorher schon einem interessierten Publikum zu Gehör gegeben werden. Corinna Vogt betont: "Es ist kein Zufall, dass Kerstin das Buch gefunden hat. Sie macht seit Beginn unseres Vereins in ihrer Freizeit fast nichts anderes, als Material über Heinrich-Ernst Kromer zu sammeln. Bei den Recherchen tat sich so eine Tür nach der anderen auf. So ist das Glück bei der Tüchtigen."

Und Kerstin Kaiser ist glücklich und begeistert und freut sich auf die Veröffentlichung des Werks in diesem Jahr. "Wann es genau sein wird, können wir noch nicht sagen, aber es brennt mir unter den Nägeln."