Ühlingen-Birkendorf Theaterabend des FC Birkendorf: Wenn ein Rentenbetrug im Ehe-Fiasko endet...

Seit über 50 Jahren bietet der Theaterabend des FC Birkendorf am ersten Weihnachtstag beste Unterhaltung vor vollem Haus, diesmal mit der Komödie "Der Frauen-Tester".

Ein fester Termin im Jahrskalender ist der Theaterabend des FC Birkendorf am ersten Weihnachtsfeiertag. Der Vorsitzende, Oliver Eichkorn, freute sich über ein vollbesetztes Haus des Gastes. Das Stück, "Der Frauentester", das von Martin Cugno ausgesucht und von Regisseur Gerhard Zolg eingeübt wurde, bedient so ziemlich alle Klischees über Frauen, Männer und die Beziehungen zwischen den Geschlechtern.

In den Wirtshäusern "Lamm" und "Löwen" ist gerade die Omi beziehungsweise der Opa verstorben, auf deren Rente die Familien angewiesen ist. Deshalb versuchen sie, die Todesfälle zu vertuschen: der "Lamm"-Wirt (Martin Cugno) muss als Opa verkleidet ans Fenster sitzen; im "Löwen" ersetzt eine verkleidete Puppe die Oma. So glaubt an, die Postbotin (Sarah Blatter) täglich täuschen zu können. Da sich die beiden Wirte aber sehr ungeschickt anstellen, und auch ihre Frauen sich öfter verplappern, sorgt dies für Gelächter im Publikum. Das Verwirrspiel wird komplett, als sich ein Restaurant-Tester ankündigt und von Lamm-Wirt Hugo (Sergej Moor) ein "Frauentester" (Raphael Pancke) bestellt wird. Dieser stellt schnell fest, dass beide Ehefrauen (Karoline Blatter und Annette Blatter ) leicht für außereheliche Abenteuer zu haben sind. Die Ehemänner sind empört und lassen sich Frauentester Tipps geben, wie sie ihre Ehe retten können.

Amüsante Akzente setzen auch Silas Bulla als Rudis Neffe und Annika Schwarz als Tochter der Restaurant-Testers. Für Belustigung sorgte das Auftauchen eines Lebenskünstlers (Aaron Hirzle), der mit Restaurant-Testerin (Silke Eichkorn) durchbrennt, während ihr Ehemann (Sebastian Ziller) in der Postbotin eine neue Partnerin findet. Die guten schauspielerischen Leistungen wurden mit tosendem Beifall belohnt. Dank galt Simone Ziller (Maske) Christel Kolbeck (Souffleuse) und Peter Blatter (Technik).

Bei der Verlosung der Tombola durfte sich Daniel Hirzle über den 1. Preis freuen, eine Woche Davos, gestiftet wie jedes Jahr von Brunhilde Eichkorn. Den 2. Preis, einen Einkaufsgutschein im Wert von 300 , gestiftet vom Sporthaus Schertle-Schmidt, gewann Walter Stengel; der 3. Preis, ein Bollerwagen, ging an Florian Fechtig.