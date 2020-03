von Wilfried Dieckmann

Bürgermeister Christian Behringer brachte die Schätzungen von Förster Friedrich Hugel in der jüngsten Gemeinderatssitzung auf den Tisch. Die Zahlen zeigten deutlich, dass Grafenhausen sehr stark betroffen sei. Der jährliche Einschlag liegt bei 8200 Festmetern. Der Kernhaushalt 2020 und die beiden Eigenbetriebe der Gemeinde wurden vom Landratsamt genehmigt. Die Planungen erfolgten gemäß dem Schreiben aus Waldshut aufgrund einer guten Konjunktur und gesunden Einnahmen.

Grafenhausen Nächster Schritt für die Erlebniswelt Rothaus Das könnte Sie auch interessieren

Diese gute Situation werde sich nach Einschätzung des Landratsamtes aber abschwächen. Somit gehen die übergeordneten Behörden davon aus, dass Grafenhausen als Zielsetzung einen ausgeglichenen Haushalt anstreben wird. Dabei sollen alle haushaltsrelevanten Bereiche wie Ausgaben, Steuern, Gebühren oder Abgaben hinsichtlich der Notwendigkeit und Höhe überprüft werden.

Der Gemeinderat wird sich somit nach Angaben des Bürgermeisters nicht nur mit den Ausgaben der Gemeinde, sondern auch mit der Einnahmenseite befassen müssen. Hierbei werde es nach seinen Worten bei den Diskussionen auch über Erhöhungen von Gebühren gehen.

Kessel laufen auf Hochtouren

Auch wenn in diesem Winter keine Extremtemperaturen im Minusbereich zu verzeichnen waren, so laufen die Kessel der Heizzentrale in Grafenhausen dennoch auf Hochtouren. Erfreulicherweise werden die Angrenzer nicht mehr von einer starken Rauchentwicklung in Mitleidenschaft gezogen. Nach Angaben von Oliver Haberstroh, Chef der Nahwärmeversorgung, habe sich die Qualität der gelieferten Hackschnitzel, die übrigens bei der Lieferung stets überprüft wird, deutlich verbessert. „Wenn die Qualität der Hackschnitzel, egal ob Laub oder Nadelholz, gut ist, kann eine optimale Verbrennung gewährleistet werden“, so Haberstroh.