Ühlingen-Birkendorf Stundenlang im Dschungel-Fieber: Narrenzunft Wurzelsepp Berau präsentiert sich voller Fantasie

Der Bunte Abend der Narrenzunft Wurzelsepp Berau nimmt die Besucher mit auf eine Reise in den Dschungel. Die Sketche und musikalischen Einlagen treffen den Geschmack der Besucher.

Ühlingen-Birkendorf – Am Bunten Abend der Narrenzunft Wurzelsepp aus Berau war viel los. Getreu dem Motto "Dschungel-Fieber" kamen viele der Besucher als exotische Tiere oder als Safari-Ranger verkleidet in das Dschungel-Camp in die Falkensteinhalle.

Der Abend hielt mit seinen insgesamt neun Darbietungen von Sketchen, musikalischen Einlagen und verschiedenen Tänzen ein bunt gemischtes Programm für die Zuschauer bereit. Musikalisch unterstützt wurden die Darsteller und Akteure immer wieder von den Haslacher Hallodris und der Trachtenkapelle Berau.

Die kostümierte Trachtenkapelle sorgte bereits beim Einmarsch der Wurzelseppen für Stimmung. Nach Begrüßung der vergnügten Narrenschar durch Fabian Schulz, Vorsitzenden der Wurzelseppen, führten Dirk Brenninger und Tim Schlachter als dschungelerprobte Reiseführer durch das Programm. Als erstes sangen die Landfrauen ein Ständchen. In einem Sketch erlebten Pilot Sebastian Schlachter und Co-Pilot Moritz Böhler einen Flugzeugabsturz mitten im Urwald und wären um ein Haar von den dortigen Ur-Einwohnern, den Langeiern, über dem Feuer gegrillt worden. Thomas Böhler, als Gorilla verkleidet, amüsierte sich mit seinem treuen Freund O'Hara, (Andreas Maier) über das Dorfleben und der Sportverein Berau sinnierte in einer Krisensitzung wie man die Vereinskasse auffüllen könne.

Daniel Bolda-Maier debütierte als Büttenredner und philosophierte in seiner Rede über Stromausfälle und den anschließenden Babyboom: "So nen Streit mit der Frau wollen die meisten gleich schlichte, und wenn eh Stromausfall ist, springen sie halt in die Kiste!" Besondere Höhepunkte stellten die Tänze der Feuerwehr und der Guggenmusik Güngelsuger dar. Während die Mitglieder der Güngelsuger ein akrobatisches Ballett vorführten, erlebte das Publikum einen Striptease der anderen Art von der Freiwilligen Feuerwehr. Diese parodierten den Filmklassiker Flash-Dance und trieben damit dem Publikum die Lachtränen in die Augen. Beendet wurde der Abend mit einem Sketch des Dart Clubs Berau, in dem die Nerven eines Computerlehrers sehr strapaziert wurden.