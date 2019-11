von Dorothée Kuhlmann

Grafenhausen (wd) Nach rund sechswöchiger Sperrung sind die umfangreichen Sanierungsarbeiten an einem Straßenabschnitt zwischen Heidenmühle und Bulgenbach abgeschlossen. Die Straße ist für den Verkehr wieder freigegeben.

Ein Straßenabschnitt war bereits vor längerer Zeit abgerutscht und die Verbindungsstraße zwischen Heidenmühle und Bulgenbach an dieser Stelle deswegen deutlich verengt. Besonders im Winter wurde die Strecke zum Nadelöhr. Auch ein regelmäßiger Busverkehr war je nach Wetterlage nicht mehr gewährleistet. Mitte Oktober war mit den Bauarbeiten an dem entsprechenden Streckenabschnitt begonnen worden. Noch während der Bauphase entschied der Gemeinderat, dass noch rund 50 weitere Meter oberhalb des abgerutschten Straßenabschnittes ebenfalls saniert werden sollten.

Das Planungsbüro Kaiser aus Waldshut-Tiengen mit Bauleiter Matthias Lauber sowie die beauftragte Firma Staller aus Mettenberg reagierten auf die Auftragserweiterung und passten die Arbeiten an. Die Arbeiten verlängerten sich dadurch um knapp zwei Wochen. „Unser Ziel, vor Ende November und damit vor dem Winter fertig zu werden, haben wir geschafft“, erklärten Matthias Lauber und Wolfram Staller. Bürgermeister Christian Behringer zeigte sich ebenfalls zufrieden mit dem Ergebnis und rechtzeitigen Abschluss der Straßensanierung.

Die Straße weist jetzt wieder die volle Breite von fünf Metern auf. Bergseits wurde am Straßenrand eine Drainage zum Abfangen des von dort kommenden Wassers verlegt. Talseits wurde auf einen Bordstein verzichtet. Unter dem Wirtschaftsweg parallel der Straße im Tal wurde das vorhandene 25er Durchlassrohr durch ein 40er Rohr ersetzt, um auch hier eine bessere Ableitung des Oberflächenwassers in den angrenzenden Bach zu gewährleisten. „Eine möglichst gleichmäßige und flächige Ableitung von Oberflächenwasser war in dem Straßenabschnitt besonders wichtig, um künftig Hangrutsche möglichst vermeiden zu können“, erläuterte Bauleiter Lauber. Eine Begrünung der Hangböschung durch Einsaat konnte allerdings auf Grund der fortgeschrittenen Jahreszeit nicht mehr durchgeführt werden. Dies soll im nächsten Frühjahr nachgeholt werden. Ebenso wie ein Walzen und verfestigen des Wirtschaftsweges. Die Kosten belaufen sich auf rund 230.000 Euro, wie Bürgermeister Christian Behringer und Bauleiter Lauber erklärten.