von Dorothée Kuhlmann

1000 Sterne in Grafenhausen und natürlich wieder einige Sterne-Aktionen in der vergangenen Woche – In der Sternen-Weihnachtsbäckerei bei Sonja Kaltenbacher werkelten 15 Kinder in der großen Küche. Stolz trugen die kleinen Weihnachtsbäcker ihre eigenen Bäckermützen. Viele Sterne wurden aus dem Butter- und Mandelteig ausgestochen, verziert und gebacken. Den passenden Sterneplätzchenteller bastelten die Kinder auch noch dazu.

Es war aber schon fast schwierig, die köstlich duftenden Plätzchen nach dem Backen dann auch noch auf die Teller für den Weg nach Hause zu bekommen. Zu groß war einfach die Verlockung, die frisch gebackenen noch warmen Plätzchen gleich zu verkosten.

Im Schwarzwaldhaus der Sinne bastelten elf Kinder verschiedene Sterne. Da wurden mit Kartoffeln Sternebilder gedruckt, Sterne aus Ästchen, Papier und kleine Sternemobiles gebastelt. Am Ende des Bastelnachmittages nahmen die Kinder dann ihre eigene Sternetüte mit. Die gedruckten Sternebilder sind noch während der gesamten Sterne-Aktion im Schwarzwaldhaus der Sinne ausgestellt.

Die Dorfjugend hatte bei ihren Aktionen im Freien zunächst einmal mit den doch heftigen Wetterunbilden zu kämpfen. Hatte es doch zunächst kräftig geschneit, und dann zog mit Sturm und Regen wieder wärmere Luft ein. Die jungen Leute ließen sich davon aber nicht abhalten.

Die „Old Smuggler“ bauten am frühen Morgen am Bauhof ihren Weihnachtbaumverkaufsstand auf. Den Weihnachtsbaumverkauf mit Glühwein und Würstchen nutzten dann viele Grafenhausener. Von den 110 Tannenbäumen waren am Ende keine zehn mehr übrig. Die übrig gebliebenen eingetopften Fichten werden auch noch einen Platz finden. „Wir bringen die Bäumchen sonst wieder in den Wald zurück“, versicherten die Stammtischmitglieder.

Auch das Team Gupfenhütte hatte mit dem Wetter zu kämpfen. Da musste zunächst einmal die Zufahrt zur Brandhalde sowie Parkmöglichkeiten und der Platz vor der Hütte von dem inzwischen schweren nassen Schnee geräumt werden. Am Abend hatte sich das Wetter aber beruhigt und zahlreiche Grafenhausener fanden den Weg zum Jugendtreff an der Brandhalde.

In dem beeindruckenden selbst gebauten „Smoker“ garte das Schweinefleisch, das zuvor einige Stunden in einer eigens hergestellten Marinade eingelegt worden war. Die leckeren Fleischwecken fanden dann auch reißenden Absatz bei den Besuchern.

An der Bar in der ebenfalls selbst gebauten Hütte, die kunstvoll um einen Baum herum errichtet worden war, gab es dazu Sterneglühwein, Punsch und andere Getränke. Bei Weihnachtsliedern, Lichterglanz und Schwedenfeuern herrschte allgemein gute Laune bei den Besuchern der Gupfenhütte. Und das Team Gupfenhütte freute sich über die vielen Besucher und die gelungene Aktion.

Eine weitere Aktion, das „Jumping Dinner“, hatte bei seinen 51 Teilnehmern ebenfalls großen Anklang gefunden. „Das Essen war einfach köstlich“, so der Tenor. Die gesamte Organisation von der Begrüßung auf dem Rathausplatz, über den Bus-Transfer zu den einzelnen Gaststätten, das Ambiente vor Ort bis hin zur Stimmung der Gäste waren perfekt. Ein rundum gelungener, besonderer kulinarischer Abend, äußerten sich einige der Gäste.