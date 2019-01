Ühlingen-Birkendorf vor 5 Stunden

Stefanie Keßler ist die erste Frau an der Spitze der Trachtenkapelle Ühlingen

Die Trachtenkapelle Ühlingen hat Stefanie Keßler zur ersten Vorsitzenden in der Vereinsgeschichte gewählt. In der Hauptversammlung kündigte Dirigent Stefan Kunzelmann an, die Kapelle im April zu verlassen.