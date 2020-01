von Wilfried Dieckmann

Auch im vergangenen Vereinsjahr kann das Jahreskonzert des Musikvereins Grafenhausen als musikalischer Höhepunkt gewertet werden. Dennoch war es Ende des Jahres ein ganz besonderes Konzert. Dies zeigte vor allem auch die vollbesetzte Schwarzwaldhalle. Keiner der Besucher aus nah und fern wollte sich das letzte Jahreskonzert von und mit Dirigent Georg Seidler entgehen lassen, der nach 33 Jahren den Taktstock niederlegte. Im Rahmen der Mitgliederversammlung im Landhotel „Haringer Hof“ ließ der scheidende Dirigent das letzte Jahreskonzert Revue passieren und dankte allen Aktiven für die „gute Konzertleistung“. Er selbst sei von dem Abend nicht nur aufgrund der musikalischen Leistungen, sondern auch angesichts der Reden der Vorsitzenden Gloria Gänswein und des Bürgermeisters Christian Behringer beeindruckt gewesen. „Der ganze Abend hat mich tief bewegt“, stellte der scheidende Dirigent ohne Wenn und Aber fest. Georg Seidler wurde vom Verein zum Ehrendirigenten ernannt.

Dirigent mit viel Erfahrung

Die Nachfolge von Georg Seidler war bereits im Vorjahr in trockenen Tüchern: Ab März wird Stefan Kunzelmann den Taktstock übernehmen. Dies teilte Vorsitzende Gloria Gänswein nun mit. Mit dem Vollblutmusiker konnte nach den Worten der Vereinschefin ein passender Nachfolger mit viel Erfahrung gefunden werden. Als Dirigent hat er unter anderem Erfahrungen bei der Jugendkapelle der Stadtmusik Lenzkirch sowie bei der Blasiwälder Trachtenkapelle und der Trachtenkapelle Ühlingen gesammelt. Neben seiner Tätigkeit als Dirigent spielte er in der Stadtmusik Lenzkirch das Waldhorn und in der Trachtenkapelle Rothaus das Tenorhorn.

Vorfreude auf Zusammenarbeit

Stefan Kunzelmann freut sich auf die Zusammenarbeit mit dem Musikverein Grafenhausen. Dies betonte er in einer kleinen Ansprache im Rahmen der Mitgliederversammlung. „Die Fußstapfen sind groß“, stellte der künftige Dirigent fest. Er werde aber sein Bestes geben und alles versuchen, um die in ihn gesetzten Erwartungen zu erfüllen. Als besonders erfreulich wertete er die Tatsache, dass Michael Seidler auch weiterhin als Vizedirigent und Georg Seidler als aktiver Musiker zur Verfügung steht. Auch freue er sich auf die Zusammenarbeit mit motivierten Musikerinnen und Musikern der Kapelle sowie einer funktionierenden Vorstandschaft. Kunzelmann wird das Amt offiziell am 1. März übernehmen. Während der Fastnacht, in der sich die Trachtenkapelle traditionell in die Zunftmusik der Galgenvögel verwandelt, wird Vizedirigent Michael Seidler die Musiker durch die närrische Zeit führen.