von Wilfried Dieckmann

Im würdigen Rahmen des Neujahrsempfangs in Grafenhausen, wie Landrat Martin Kistler hervorhob, zeichnete der Kreischef aus Waldshut Erich Strittmatter mit der Staufermedaille des Landes Baden-Württemberg aus. „Wenn es in der Gemeinde Grafenhausen darum geht, ein neues, bürgerschaftliches Projekt voranzubringen, dann war und ist man bei Erich Strittmatter immer an der richtigen Adresse“, sagte Bürgermeister Christian Behringer in seiner Laudatio.

Besondere Verdienste Die Medaille wurde 1977 anlässlich der Ausstellung zur Geschichte und Kultur der Stauferzeit erstmals geprägt. Hiermit sollen Verdienste um das Gemeinwohl, die über die beruflichen Verpflichtungen hinaus im Rahmen eines ehrenamtlichen oder bürgerschaftlichen Engagements erbracht wurden, gewürdigt werden. Es handelt sich nach den Worten des Landrates um eine nicht alltägliche Ehrung. In Baden-Württemberg wird die Medaille nur 50 Mal im Jahr vergeben

„Die Auszeichnung ist ein untrügliches Zeichen dafür, dass sich Erich Strittmatter für Andere eingesetzt hat, das über das allgemein übliche Maß hinaus reicht“, betonte Martin Kistler. „Als Dank und Anerkennung für besondere Verdienste um unser Land Baden-Württemberg ehre ich Erich Strittmatter mit der Staufer Medaille“, so der Text auf der Urkunde – unterzeichnet von Ministerpräsident Winfried Kretschmann – die der Landrat zusammen mit der Medaille überreichte.

Dank für die hohe Auszeichnung

Der Geehrte bedankte sich für die hohe Auszeichnung: „Ich getrau‘ mich künftig nicht mehr, allein durchs Dorf zu gehen.“ „Die Auszeichnung trifft genau den Richtigen, der etwas getan hat“, bestätigte Bundestagsabgeordneter Felix Schreiner in seinen Neujahrsgrußworten. „Alles Große in unserer Welt geschieht nur, weil jemand mehr tut, als er muss“. Dieses Zitat von Hermann Gmeiner, Gründer der SOS-Kinderdörfer, schickte Christian Behringer seiner Laudatio voraus. „Dieses Mehrtun als er eigentlich müsste, praktiziert Erich Strittmatter schon seit vielen Jahrzehnten.“

Immer wieder Impulsgeber

Eine verdiente Ehrung für ihn, die eigentlich schon beim letztjährigen Feuerwehrfest hätte stattfinden sollen: „Die Bürokratie im Ministerium hat uns allerdings einen Strich durch die Rechnung gemacht“, sagte Christian Behringer. Erich Strittmatters Qualität bei der Ausübung seiner ehrenamtlichen Tätigkeiten liege nach den Worten von Christian Behringer vor allem in der Tatsache, dass er „immer wieder als Impulsgeber hervortrat“. So ging der Grafenhausener Rathauschef auf drei „dieser bedeutendsten Impulse“ ein.

60 Jahre bei der Feuerwehr

In den 60 Jahren seiner Tätigkeit bei der Wehr habe Erich Strittmatter Zeichen gesetzt. Auf seine Initiative hin wurde aus einem Schulprojekt die Jugendwehr ins Leben gerufen. Um im Ernstfall die Versorgung in Mettenberg zu sichern, habe Erich Strittmatter Weichen gestellt. Auch modellierte er aus der ehemaligen Wachmannschaft die Alterswehr. Der Geehrte war 20 Jahre lang Kommandant der Wehr und bekleidete unter anderem 14 Jahre lang das Amt des stellvertretenden Kreisbrandmeisters. Christian Behringer ließ nicht unerwähnt, dass Erich Strittmatter zehn Jahre lang Kreisobmann der Feuerwehrsenioren war, als deren stellvertretender Obmann er bis heute tätig ist.

Im Einsatz für die Städtepartnerschaft

Erich Strittmatter habe sich auch in der Städtepartnerschaft zwischen Grafenhausen und der bretonischen Kommune Combrit-Ste. Marine engagiert. Christian Behringer rief die damals „vielbeachtete“ Hilfsaktion nach dem Sturm 1987 in Erinnerung, als Combrit von „einem fürchterlichen Orkan heimgesucht worden war“. Er hatte damals die Jugendwehr mobilisiert und sich mit den jungen Leuten an den Aufräumarbeiten in den Wäldern Combrits beteiligt. Vor rund neun Jahren wurde in Grafenhausen der Ortsseniorenrat gegründet, der nach den Worten Christian Behringers „auf seinem Mist gewachsen ist“.

Immer noch Antriebsfeder

Auch heute noch fungiere er als Antriebsfeder und habe in der Gemeinde viel Neues und Gutes für die Senioren auf die Beine gestellt. „Wenn es in der Gemeinde Grafenhausen darum geht, ein neues, bürgerschaftliches Projekt voranzubringen, dann war und ist man bei Erich Strittmatter immer an der richtigen Adresse“, betonte Christian Behringer in seiner Laudatio. Er gratulierte auch im Namen des Gemeinderates und zollte ihm im Namen der gesamten Gemeinde Dank und Anerkennung für die erbrachten Leistungen im Ehrenamt.