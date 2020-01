Die Bürgerversammlung im Ortsteil Staufen war gut besucht. Erstmals wurde sie vom neuen Ortsvorsteher Peter Morath souverän geleitet. Im Rückblick sprach er von einem ereignisreichen 2019 und nannte dabei insbesondere die bereits abgeschlossenen Baumaßnahmen in Sachen Glasfaser und der notwendigen Sanierung des Heidenmühlenwegs.

Kommunalwahl prägt erstes Halbjahr

Der Ortschaftsrat traf sich 2019 zu fünf Sitzungen, wobei die Themen im ersten Halbjahr von der Kommunalwahl geprägt waren. Mit Stefan Ebner und Wolfgang Schröder waren zwei Ortschaftsräte nicht mehr angetreten, bei der Nominierungsversammlung konnten acht Kandidaten auf die Liste gesetzt werden. In der konstituierenden Sitzung im Juli wurden Peter Morath als Ortsvorsteher und Manuel Ebner als Stellvertreter vereidigt. In seiner ersten Sitzung beriet das neue Gremium über gewünschte Investitionen, die in den kommunalen Haushalt der Gemeinde eingestellt werden sollten. Weiter stand ein Bauantrag in Bulgenbach und in einer gemeinsamen Sitzung mit dem Ortschaftsrat Brenden die Neugestaltung des dortigen Friedhofs auf dem Programm.

Fertigstellung des Breitbandnetzes

Hinsichtlich der bereits realisierten Projekte ging Peter Morath auf die dringend notwendige Sanierung der Straße zur Heidenmühle ein. War diese 2018 abgesackt, wurden die Arbeiten zunächst für eine Länge von 60 Metern vergeben. Da aber die restlichen 85 Meter ebenfalls in schlechtem Zustand waren, wurden diese auf Antrag des Ortschaftsrates auch saniert. Weil sich im Zuge der Bauarbeiten jedoch herausstellte, dass auch in diesem Bereich der Hang abrutscht, erhöhten sich die Kosten der Maßnahme, die noch rechtzeitig vor dem Winter abgeschlossen wurden, auf 230.000 Euro.

Statistik Staufen und Bulgenbach haben 126 Einwohner (drei weniger als 2018). Die Altersstruktur: 19 Personen bis 18 Jahre alt; 11 Personen 19 bis 30 Jahre; 13 Personen 31 bis 40 Jahre; 21 Personen 41 bis 50 Jahre; 25 Personen 51 bis 60 Jahre; 37 Personen älter als 60 Jahre.

Als großes Projekt, 2018 begonnen, nannte der Ortsvorsteher die Fertigstellung des Breitbandnetzes. „Die Glasfaserleitung ist verlegt, die Häuser sind angeschlossen und die Leitung kann in Betrieb gehen“, sagte Peter Morath und fand, dies sei das Verdienst des Bürgermeisters, der sich mit Hochdruck für die Sache eingesetzt und um die Anträge und Fördermittel bemüht habe. Wie Bürgermeister Christian Behringer ausführte, habe das Breitbandnetz in Staufen mit 380.000 Euro und in Bulgenbach mit 145.000 Euro zu Buche geschlagen.

Bauplatz-Situation in Staufen

Der Ortschaftsrat hatte sich auch mit der Situation von Bauplätzen in Staufen beschäftigt. Wie Peter Morath sagte, sei es wünschenswert, wenn zwei bis drei Bauplätze zur Bebauung bereitgestellt würden. „Leider ist es so, dass die Jugend zum Bauen wegzieht und unser Ort langsam aber sicher überaltert“, rief der Ortsvorsteher die Einwohnerstatistik in Erinnerung, wonach die Hälfte der Bevölkerung 51 Jahre oder älter ist. Den Jüngeren gelte es aber, eine Zukunft im Heimatort zu ermöglichen. Zwei engagierten Bürgerinnen, die zugunsten der Allgemeinheit im Ort tätig sind, nämlich Klara Ebner, die für die Kapelle verantwortlich zeichnet, sowie Gaby Schröder, die mit ihrem Landfrauenteam für Ordnung im und um das Bürgerhaus im Dorf sorgt, überreichte Ortsvorsteher Peter Morath jeweils einen Blumenstrauß.