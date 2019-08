von Werner Steinhart

Eine erfolgreiche Sportwoche des SV Untermettingen (SVU) ging mit spannenden Spielen zu Ende. Den Wanderpokal des SVU erkämpften sich die Spieler der SG Riedböhringen/Fützen. „So spannend war ein Endspiel schon lange nicht mehr“, stellte der Vorsitzende des SVU Michael Bächle fest. Die Spieler von der Baar entschieden das Endspiel erst nach einem Elfmeter-Schießen, nachdem es am Ende des offiziellen Teils 3:3 stand mit 6:5 Toren gegen den VfR Horheim/Schwerzen.

Im Spiel um den dritten Platz hatte der FC Schlüchttal gegen die SG Mettingen/Krenkingen mit 3:1 Toren die Nase vorn. Auf den Plätzen folgten der SV Eggingen II und die SpVgg Wutöschingen II. Am Ende der traditionellen Sportwoche konnten der Vorsitzende des SV Untermettingen Michael Bächle und der Vorsitzende des Fördervereins des SVU Moritz Erne den Wanderpokal an die siegreiche Mannschaft überreichen. Der Förderverein hatte die Sportwoche organisiert.

Titelverteidiger SV Berau trat bei Turnier nicht an. Auch für die andern Vereine des Turniers gab es Preise. Michael Bächle und Moritz Erne bedankten sich bei allen Mannschaften für die fairen Spiele und bei den Schiedsrichtern für ihre Leistungen. Alle Spiele während der Sportwoche waren gut besucht und es erwies sich erneut, dass die Untermettinger Sportwoche ein Magnet für die Fußballfans der Region ist.

Neben den Turnierspielen zeigten auch die Jugendmannschaften ihr Können. Bambinis, F- und E-Jugendmannschaften zeigten zukunftsweisenden Fußball, auf den die Vereine angewiesen sind. Mit dabei waren die Jugendmannschaften des SV Untermettingen, SV Krenkingen, VfR Horheim, SpVgg Wutöschingen, SV Bettmaringen und SV Eggingen.

Der SV Untermettingen hatte in diesem Jahr auch wieder ein Rahmenprogramm angeboten mit einem Dorfhock mit dem Musikverein Untermettingen und lustigen Geschicklichkeitsspielen, einer Dorfolympiade, an der neun Gruppen der Ober-und Untermettinger Vereine teilgenommen hatten. Die Dorfolympiade ist sehr gut angekommen, was der große Besuch zeigte. Neben der Organisation des Turniers haben die Untermettinger auch noch für die bekannt gute Küche des Vereins gesorgt, was sehr gut angenommen wurde.