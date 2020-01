von Wilfried Dieckmann

Der Sportverein Grafenhausen ist gut aufgestellt und kann voller Zuversicht in das nächste Vereinsjahr starten. Dies wurde beim Vorstandsbericht im Rahmen der Hauptversammlung im alten Sudhaus der Brauerei „Rothaus„ deutlich. Als Nachfolger von Tobias Amann wählte die Versammlung Felix Gatti zum stellvertretenden Vorsitzenden. Trainer Nils Boll verlängerte vor wenigen Tagen seinen Vertrag. Vorsitzender Daniel Stritt ist zuversichtlich, dass die „Erste“ auch in der nächsten Saison in der Bezirksliga spielt. Tobias Amann stand nach zehn Jahren Vorstandsarbeit für eine weitere Kandidatur zum stellvertretenden Vorsitzenden nicht mehr zur Verfügung. Wie Daniel Stritt informierte, stehe er aber weiterhin dem Verein zur Seite und werde das Projekt „Kunstrasenplatz“ bis zur Fertigstellung aktiv begleiten.

Jubiläum im Jahr 2021

Auch habe Tobias Amann seine Unterstützung für die Feierlichkeiten zum 100-jährigen Bestehen des Sportvereins im Jahr 2021 zugesagt. Bürgermeister Christian Behringer hatte mit den gut vorbereiteten Teilneuwahlen keine Probleme. In offener Abstimmung wurde Felix Gatti zum neuen stellvertretenden Vorsitzenden gewählt sowie Kassierer Vitas Kling für weitere zwei Jahre im Amt bestätigt. Wiedergewählt wurden auch Christoph Gatti zum Festwirt sowie Jörg Seidler in Abwesenheit zum Beisitzer. Edgar Kaiser wurde bei der Jugendversammlung zum Jugendleiter und Uli Müller zu seinem Stellvertreter gewählt. Beide wurden von den nahezu 90 anwesenden SVG-Mitgliedern im Amt bestätigt.

Lob für Engagement

Worte der Anerkennung hatte Christian Behringer für das Engagement des Vereins für die Allgemeinheit und hob insbesondere die gute Jugendarbeit hervor. Er rief den Aufstieg in die Bezirksliga 2019 sowie die Auszeichnung des SVG im Rahmen des Neujahrsempfangs in Erinnerung. Als Highlight des Jahres bezeichnete er den Neubau des Kunstrasenplatzes mit Flutlichtanlage. Er hofft, dass sich der Sportverein Grafenhausen in diesem Jahr am geplanten Kinder-Ferienprogramm mit einem Programmpunkt beteiligt.

Rückblick auf viele Höhepunkte

Aus sportlicher Sicht kann der SVG auf viele Höhepunkte zurückblicken. Trotz einer „etwas schwächeren Phase vor der Winterpause“ verlief die Runde der ersten Mannschaft in der Bezirksliga gut. 2019 wurde nach den Worten des Vorsitzenden „mit einem richtig geilen letzten Spiel in Fützen“ beendet. Auch wenn in der Runde noch nicht alle Spiele gewonnen seien, so zeigte er sich zuversichtlich, dass der Klassenerhalt in der Bezirksliga geschafft werden kann. Mit Freude teilte Daniel Stritt der Versammlung mit, dass Nils Boll auch weiterhin Trainer der „Ersten“ bleibt.

Suche nach Nachwuchsschiedsrichtern

Nicht nur die erste, auch die zweite und dritte Mannschaft kann auf ein erfolgreiches Jahr zurückblicken. „Beide beendeten die Runde auf einem zweiten Tabellenplatz“, freute sich der Vereinschef. Ganz besonders erfreulich sei es, dass die „Dritte“ 2019 kein einziges Spiel verloren habe. „Wir haben den begehrten 25 Kilogramm schweren Wutach-Cup-Pokal nach Grafenhausen geholt“, rief der Vorsitzende in Erinnerung und fügte an, dass dieser zwischenzeitlich repariert wurde, auch wenn der Schaden nicht vom SVG verursacht, sondern bereits als defekter Pokal übergeben worden sei. Aktuell hat der SVG mit Andre Wernicke und Axel Kostenbader zwei Schiedsrichter im Verein. Durch eine Änderung beim „Schiedsrichter-Soll“ habe der SVG aktuell keine Strafzahlungen mehr leisten müssen. Dennoch sei der Verein aber weiterhin auf der Suche nach Nachwuchsschiedsrichtern.