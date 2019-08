von Elisabeth Baumeister

Die katholische Landjugend Riedern-Hürrlingen hat sich auch in diesem Jahr wieder bei „Sommerhits für Kids“ – dem Ferienprogramm 2019 der Gemeinde Ühlingen-Birkendorf beteiligt. Sie haben zu einem Spielenachmittag in den Pfarrgarten eingeladen. Knapp 20 Kinder sind der Einladung gefolgt. Ein kurzer Regenschauer hat der Freude keinen Abbruch getan. Bald kam die Sonne wieder und die Ferienkinder hatten im Pfarrgarten großen Spaß, sie waren voll konzentriert bei Flüsterpost, Detektiv und vielen anderen Spielen. Spielen macht hungrig und so gab es zum Schluss noch selbstgemachte Pizza.