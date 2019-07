von Werner Steinhart

Die Trachtenkapelle Berau konnte den Spendenerlös des Kirchenkonzerts vom vergangenen Dezember in Höhe von 1000 Euro an die Klinikclowns der Kinderklinik Freiburg übergeben. Die Trachtenkapelle dankt allen Spendern, die die Aktion unterstützten. Die Spende übergaben von rechts die Mitglieder der Trachtenkapelle Gudrun Böhler und Silke Wolff an die Clowns.