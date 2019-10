von Werner Steinhart

Gemeinsam für mehr Klimaschutz heißt es in Ühlingen-Birkendorf. Die Gemeinde holt dafür auch die Bürger mit ins Boot und bietet in Zusammenarbeit mit der Verbraucherzentrale Baden-Württemberg und der Energieagentur Südwest Energieberatung an. Die Kosten trägt die Gemeinde.

Kooperation mit Energieagentur

Bereits 2016 hat sich die Gemeinde Ühlingen-Birkendorf mit der Problematik Klimaschutz beschäftigt und ließ ein Klimaschutzkonzept durch die Badenova erstellen, dies durch Beteiligung interessierter Bürger. Dem Energieeffizienznetzwerk kEEn der Energieagentur Südwest ist die Gemeinde zwischenzeitlich beigetreten.

Umgesetzt wurde bereits eine Optimierung der Energieeffizienz der Kläranlage Ühlingen durch Umbau der solaren Klärschlammtrocknung, einer neuen Wärmepumpe und die Erweiterung der Photovoltaikanlage steht an. 82 000 Euro sind im Haushalt vorgesehen. Als weitere Dachfläche steht das Rathaus in Ühlingen zur Verfügung, dazu sind Mittel in Höhe von 36 000 Euro bereitgestellt.

Ühlingen-Birkendorf setzt sich aktiv für den Klimaschutz ein. Dazu gehört auch die Nutzung von Photovoltaikanlagen. So soll unter anderem auf den Dach des Rathauses in Ühlingen eine solche Anlage installiert werden. | Bild: Werner Steinhart

Gemeinde übernimmt Kosten der Beratung

„Wir möchten uns auf den Aufbau eines Energiemanagementsystems für kommunale Liegenschaften und den Aufbau einer Energieberatung für die Bürgerinnen und Bürger fokussieren“, so Bürgermeister Tobias Gantert. Und somit werden auch die Bürger mit der Schaffung einer zentralen Energieberatungsstelle, die mit einem monatlichen Beratungstermin vor Ort ist, mit ins Boot genommen.

Klimaschutzkonzept Ziel des Klimaschutzkonzepts ist es, Strategien und konkrete kommunale Maßnahmen für eine nachhaltige, klimafreundliche und effiziente Energieversorgung der Gemeinde zu erarbeiten. Die ergriffenen Maßnahmen sollen die drei wichtigsten Felder des Klimaschutzes umfassen: Energieeinsparungen auf der Verbraucherseite, Effizienzsteigerungen in der Energieerzeugung und Substitution fossiler Energieträger durch den Einsatz erneuerbarer Energien.

„Die Energieberatung startet jetzt auch“, betont Bürgermeister Tobias Gantert. Gemeinsam mit der Energieagentur Südwest und der Verbraucherzentrale Baden-Württemberg bietet die Gemeinde in Zukunft den Bürgern eine Energieberatung für das Privathaus an. Die Kosten für die Beratung übernimmt die Gemeinde. Damit wird ein weiterer Baustein des Klimakonzepts umgesetzt.

Heiz-Check für zu Hause

Die Beratung kann sowohl im Rathaus als auch zu Hause stattfinden. Beispielsweise kann ein sogenannter „Gebäude-Check“ gemacht werden, der einen Überblick über Geräteausstattung, Heizungsanlage und Gebäude enthält. Möglich ist auch ein „Heiz-Check“, der eine detaillierte Analyse des gesamten Heizsystems liefert. Im „Detail-Check“ können detaillierte Energieprobleme beleuchtet werden.

Die Beratung ist unabhängig und kompetent durch die Verbraucherzentrale Baden-Württemberg. Mit einer Informationsveranstaltung im Rathaus Ühlingen wurde der offizielle Startschuss für diese Klimaschutzmaßnahme gegeben.

Christian Kaiser von der Energieagentur Südwest referierte zum Thema „Das Geld liegt auf dem Dach“ über Photovoltaikanlagen. Erika Höcker von der Verbraucherzentrale Baden-Württemberg sprach zum Thema „Start in die Heizsaison. Ist meine Heizung fit?“ Rund 25 interessierte Bürger hatten sich zu dieser Auftaktveranstaltung eingefunden.

Terminvereinbarung: Interessenten für eine Energieberatung können einen Termin vereinbaren im Rathaus Ühlingen unter Telefon 07743/92 00 28 oder per E-Mail (martina.gaenswein@uehlingen-birkendorf.de). Die aktuellen Termine werden im Mitteilungsblatt der Gemeinde veröffentlicht.