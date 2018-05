Ühlingen-Birkendorf So kommt das schnelle Internet in die Häuser in Untermettingen

So kommt das schnelle Internet in die Häuser in Untermettingen

Bei einer Informationsveranstaltung zum Breitbandausbau informierte die Gemeinde Ühlingen-Birkendorf, wie Untermettingen mit schnellem Internet versorgt werden soll. Der erste Bauabschnitt, Obermettingen, soll in diesen Tag abgeschlossen werden.

Der Breitbandausbau für Obermettingen, Stockenhöfe und Untermettingen ist das größte Projekt in der Gemeinde Ühlingen-Birkendorf in diesem Jahr. Dafür ist eine Investitionssumme von 1,44 Millionen Euro im Haushalt veranschlagt. Zu einem Informationsabend lud die Gemeinde jetzt die Untermettinger ein, die in den Straßenzügen im Bereich der Kirche wohnen, also der Bereich nördlich der Steina.

Die Informationsveranstaltung diente nicht nur dazu, die angesprochenen Bürger Untermettingens zu informieren. Vielmehr sie von der Bedeutung eines schnellen Internets zu überzeugen und sie zu animieren, am schnellen Internet mit einem Hausanschluss zu partizipieren.

"Es ist die einzige Chance an schnelles Internet zu kommen“, betonte Bürgermeister Tobias Gantert. In Obermettingen, dem ersten Bauabschnitt des Breitbandausbaues in der Gemeinde sind 95 Prozent alle Häuser nun angeschlossen. Die Fertigstellung ist in diesen Tagen geplant.

Und so sei es Ziel, dass auch in Untermettingen möglichst jedes Haus angeschlossen werden sollte, so der Rathauschef. „Glasfaser bis in jedes Haus ist die Zukunft“, fügte Gantert hinzu. Das Kabel kommt von Obermettingen und die geplante Trasse in Untermettingen mache es möglich, dass jedes Anwesen angeschlossen werden könne. Die ausgearbeitete Trasse ist bereits vom Land genehmigt, daher seien Trassenänderungen jetzt nicht mehr möglich. Auf den einzelnen Grundstücken werde in offenen Gräben verlegt.

Mit den Hauseigentümern wird die Gemeinde zwei Verträge abschließen: Einen Grundstücksnutzungsvertrag und einen Hausanschlussvertrag. Die Verwaltung hat die Verträge bereits ausgearbeitet und sie an jeden Hauseigentümer gegeben, der nun entscheiden kann, ob er Breitband haben möchte.

Der Bürgermeister wies daraufhin, dass in einer Straße möglichst viele Anschlussteilnehmer sein müssen, ansonsten werde die Gemeinde in diese Straße kein Breitband verlegen. Immerhin investiere die Gemeinde in die Breitbandversorgung eine Menge Geld und obwohl es Zuschüsse gibt, bleibe eine beträchtliche Summe an der Gemeinde hängen. Allein für den zweiten und dritten Bauabschnitt (Anschluss Untermettingen und Untermettingen Nord) 860 000 Euro.

Tobias Gantert äußerte den Wunsch, dass die Verträge bis 1. Juni unterschrieben werden sollten. Bis dahin gelte auch noch ein Aktionspreis für den Anschluss, bei Eigenleistung in Höhe von 149 Euro, bei Anschluss durch eine Firma 899 Euro, nach 1. Juni gilt dann der reguläre Preis (549 Euro beziehungsweise 1899 Euro). Das Signal wird dann von Stühlingen über Mauchen und Obermettingen nach Untermettingen gelangen, geplant bis Ende 2019. Ein Betreiber steht noch nicht fest.

Ortsbaumeister Jürgen Gampp informierte die Untermettinger über technische Details. Die Interessenten hatten anschließend Gelegenheit, sich mit dem Ortsbaumeister und Joachim Baumeister vom Ingenieurbüro Tillig über Details zu informieren. Über die Verträge wurden die angesprochenen Untermettinger von Martina Gänswein und Ralf Zaremba von der Gemeindeverwaltung informiert.

Sechs Abschnitte

Der Breitbandausbau im Steinatal ist in sechs Bauabschnitten geplant: Bauabschnitt 1: Obermettingen; Bauabschnitt 2: Stocken und Anschluss an Untermettingen; Bauabschnitt 3: Untermettingen Nord; Bauabschnitt 4: Untermettingen West; Bauabschnitt 5: Untermettingen Süd und Bauabschnitt 6: Talhöfe, Raßbach, Löhningen.