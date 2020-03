von Wilfried Dieckmann

„Eigentlich geht es nicht um Strohschuhflechten, sondern um das Nähen der Schuhe“, betonte Sabine Amann, die im Schwarzwaldhaus der Sinne in Grafenhausen einen dreitägigen Intensivkurs für das Herstellen der sogenannten Strohschuhe, die nicht nur von verschiedenen Narrenzünften, sondern auch daheim als wärmende Finken gern getragen werden, durchführte.

Für die Herstellung von einem Paar Strohschuhe sind bis zu 18 Arbeitsstunden nötig. | Bild: Wilfried Dieckmann

Flechten oder Nähen – in der Tradition werden bei der Herstellung schlussendlich beide Verfahren angewandt. „Der Strohschuh war ursprünglich die traditionelle Fußbekleidung der Landbevölkerung im Schwarzwald“, informierte Sabine Amann in dem Kurs „Strohschuhflechten“. Innerhalb von drei Tagen konnten die zwölf Teilnehmer jeweils ein Paar Strohschuhe selbst anfertigen. Früher wurde der Schuh aus geflochtenem Roggen- , Weizen- oder Maisstroh hergestellt. Für die Bäuerinnen im Schwarzwald war dies eine typische Winterarbeit, bei der nach den Worten der Kursleiterin nicht nur die Arbeit, sondern auch die Geselligkeit im Mittelpunkt stand. So wurden Geschichten erzählt oder volkstümliche Lieder gesungen. An diese Tradition sollte auch der Kurs im Schwarzwaldhaus der Sinne in Grafenhausen anknüpfen. „Wir haben zwar nicht gesungen, es gab aber neben der Arbeit richtig interessante Gespräche“, meinte eine Teilnehmerin.

Jüngste Teilnehmerin des Kurses war die Zwölfjährige Carmen aus Birkendorf. | Bild: Wilfried Dieckmann

Sabine Amann hat vor mehr als zwei Jahrzehnten mit dem Strohschuhflechten begonnen. „Es gab zu dieser Zeit keine Strohschuhe für Kinder zu kaufen“, erinnerte sich die Kursleiterin, die damals wie heute an Fastnacht im Galgenvogel-Häs unterwegs ist. Somit hat die heutige Expertin in Sachen Strohschuhe mit der Schuhgröße 25 bei einem angebotenen Kurs der Landfrauen angefangen. „So bin ich damals hängen geblieben und habe die gesamte Verwandtschaft mit Strohschuhen beliefert.“

Kursleiterin Sabine Amann und Thomas Braun beim Fachsimpeln. | Bild: Wilfried Dieckmann

Um schlussendlich ein Paar Strohschuhe in Handarbeit herzustellen, müssen 16 bis 18 Arbeitsstunden investiert werden. Was kostet dann ein handgefertigter Schuh in Größe 47? „Bei mir 52 Euro“, lautete die Antwort. Reich kann man angesichts des Aufwandes sicherlich nicht werden. Im Vordergrund steht bei Sabine Amann nicht der Ertrag, als Motivation nannte sie die Freude an dem alten Handwerk. Heute werden Strohschuhe hauptsächlich als Hausschuhe und Finken oder von Zünften bei Fastnachtsumzügen getragen.

Wie Strohschuh entsteht Hierzu werden ein geflochtener Strohzopf, ein hölzerner Schuhleisten, Stoff, festes Garn sowie eine Sohle aus Leder oder Gummi benötigt. „Wir nehmen heute kein Stroh mehr, sondern Bast“, erklärte Sabine Amann. Bevor der Zopf geflochten werden kann, muss das Grundmaterial in Wasser eingeweicht werden. Je nach Schuhgröße wird pro Paar bis zu 15 Meter geflochtener Zopf benötigt. Nach dem Trocknen sei es wichtig, dass dieser mit dem auf dem Holzleisten liegenden Stoff ohne Falten aufgenäht wird. Der Tragekomfort wird erhöht und Druckstellen am Fuß vermieden. Der so bekleidete Holzleisten wird mit dem Zopf Reihe für Reihe umnäht. Dann folgt die Schuhsohle. Nach dem Entfernen des Leistens wird der Strohschuh mit buntem oder unifarbenem Einband am Schuhschlupf versehen.

Der Kurs machte allen Beteiligten viel Spaß. Jüngste Teilnehmerin war die zwölfjährige Carmen von der Narrenzunft Rombachwiibli Birkendorf. „Ich wollte meinen eigenen, selbst gemachten Schuh haben“, meinte sie. Carmen freute sich über die Anwesenheit ihrer Mutter, die ein klein wenig mitgeholfen hat. „Angesichts der vielen Arbeit müsste ein handgefertigter Schuh 300 Euro kosten“, meinte Thomas Braun, der eigens aus Geisingen nach Grafenhausen angereist war. „Wenn ich es richtig gelernt habe, werde ich versuchen, den nächsten Schuh aus echtem Stroh herzustellen“. Einige Flechterinnen hoben im Gespräch hervor, dass ihnen das Erlernen einer alten Handwerkskunst besonders am Herzen lag. „Wir haben uns drei Tage lang im Mettenberger Hof richtig wohl gefühlt und dabei viel gelernt“, so die Teilnehmerinnen aus Göppingen, die den weiten Anreiseweg nicht bereuten.