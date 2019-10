von Werner Steinhart

Ühlingen-Birkendorf (sbw) Die Seniorenarbeit in Ühlingen-Birkendorf hat einen hohen Stellenwert und es gibt wenige Gemeinden mit so vielen Seniorengruppen wie hier.

Unter dem Leitwort „Gemeinsam überwinden wir Berge und Täler“ haben sich die Seniorenvereinigungen 2003, knapp 30 Jahre nach der Gemeindereform, zusammengeschlossen: das Altenwerk Berau-Brenden, der Seniorenclub Birkendorf,die Senioren Obermettingen, die Fidelen Steinatäler Untermettingen, die Geselligen Schlüchttäler Ühlingen und die Senioren Riedern a.W.-Hürrlingen.

Ein Höhepunkt in jedem Jahr ist der Seniorenhock, der abwechselnd in den Ortsteilen stattfindet. Schon damals hatte man sich Gedanken gemacht, wie man die Senioren bei diesen Treffs unterhalten könne, ohne dass Zeit für Gespräche untereinander in Mitleidenschaft gezogen werde. Und die Verantwortlichen kamen auf die Blasmusik traditioneller Art. Beim Seniorenhock 2005 in Riedern a.W. erinnert sich der Vorsitzende des Seniorenrates Wolfgang Duttlinger: „Ich habe Erich Philipp gefragt, ob er spontan mit seiner Posaune spiele.“ Die Idee eines Seniorenorchesters war geboren. Erich Philipp, ein passionierter Musiker und Wolfgang Duttlinger hatten dann vor 15 Jahren das Seniorenorchester gegründet. Es setzt sich zusammen aus aktiven und ehemaligen Blasmusikern der Musikvereine Ühlingen-Birkendorfs.

Spontan waren bei der Gründung Peter Bächle, Stefan Böhler, Wolfgang Böhler, Hansjörg Bachmann, Karlheinz Fechtig, Hansjörg Dörflinger, Franz Maier, Josef Seebacher und Alexander Weiß dabei, gemeinsam Blasmusik zu spielen, und einige sind bis heute dabei geblieben. Dirigent war Erich Philipp, der bis 2016 das Seniorenorchester leitete und heute noch mit 81 Jahren aktiv ist. Im Lauf der Jahre stießen weitere Blasmusiker hinzu. Das Seniorenorchester wäre fast eine Männerdomäne geblieben, bis Ulrike Banholzer-Ott mit ihrer Trompete dazustieß.

Seit 2016 ist Paul Maurer der musikalische Leiter, das Repertoire beschränkt sich auf traditionelle Blasmusik wie Märsche und Polkas. Musik, die der Unterhaltung dient und die älteren Mitbürger mögen. Das Seniorenorchester ist seit seiner Gründung fester Bestandteil des Seniorennachmittags.

Seniorenrat Ühlingen-Birkendorf, Wolfgang Duttlinger, Telefon: 07743/92 00 17