von Ursula Ortlieb

Die aktuelle Borkenkäfersituation der Wälder betrifft derzeit nicht nur die Kommunen und Waldbesitzer. Es ist offensichtlich, dass Forstarbeiter, Förster, Fuhrunternehmer und Holzvermarkter ebenso betroffen sind, um der Lage Herr zu werden.

Die Sägewerkmitarbeiter der Region luden Bundestagsabgeordneten Felix Schreiner ins Holzwerk Braun nach Birkendorf ein, um die aktuelle Situation der regionalen Sägewerksbetriebe zu schildern und möglichst politische Unterstützung ihrer Anliegen zu bekommen. Hier wird ein großer Anteil an der Aufarbeitung des Kalamitätsholzes geleistet würde.

Die derzeitige Einschnittkapazität der Sägewerke im Landkreis Waldshut, liege bei ca. 175.000 Festmetern pro Jahr. „Im Jahr 2019 fallen im Kreis Waldshut mehr als 300.000 Festmeter Käferholz an. Die Holzmengen, die regionale Sägewerke nicht aufnehmen können, müssen in den Fernabsatz zu großen Sägewerken in Bayern oder über die Exportschiene nach China und Korea„, so auf Nachfrage Geschäftsführer der Waldgenossenschaft Südschwarzwald, Norbert Schwarz.

Durch die Verarbeitung vor Ort im Landkreis spare man laut Sägewerkmitarbeiter Marius Braun pro Jahr rund zwei Millionen Kilometer per Lastwagen gegenüber einer Verarbeitung außerhalb des Landkreises ein.

Nach Auskunft der Sägewerksbetreiber werde die Wertschöpfungskette in der Region durch Dämmstoffhersteller, Leimholzhersteller und größere Holzbauer abgerundet. Diese Art und der Umfang an Holzwertschöpfung seien in den wenigsten Gegenden Deutschlands so anzutreffen. Allein die Waldshuter Sägeindustrie stelle 250 direkte und indirekte Arbeitsplätze. Die Holzindustrie stelle in Summe die meisten Arbeitsplätze im Waldshuter Raum.

Auch steigende Strompreise ein Problem

Für Felix Schreiner ist die enorme Wirtschaftskraft der holzverarbeitenden Betriebe im Wahlkreis Waldshut-Hochschwarzwald gerade in dieser Situation ein wichtiges Standbein für die gesamte Region: „Wir brauchen eine offene Diskussion darüber, wie wir diesen Betrieben angesichts steigender Strompreise und bürokratischer Hindernisse, zum Beispiel beim Holztransport, unterstützen können“, so der Abgeordnete abschließend.

Die Sägewerker fordern schnelle und unkomplizierte Einrichtung von Nass- und Trockenlagern, da nur so eine Entlastung des Marktes bewirkt werden könne. Bei früheren Windwürfen sei dies erfolgreich praktiziert worden. 2018 und 2019 wurde auf Höchstniveau eingeschnitten und dementsprechend Schnittholzkunden akquiriert und versorgt.

„Diese Kunden wollen allerdings auch langfristig versorgt werden. Dies entspricht der Philosophie der örtlichen Sägewerke“, so die Meinung der Sägewerksbetreiber, die sich in einer regionalen Einkaufsverpflichtung sehen. Die hart umkämpften Holzmärkte seien aber in einem internationalen Wettbewerb zu bewerten. Hohe Investitionen in der Sägeindustrie müssen von Familienbetrieben langfristig geplant werden. Daher müsse auch die Rohstoffsicherung in Zukunft gewährleistet sein. Die Sägewerksbetreiber fordern weiter den Anbau und die Pflege von verarbeitungsfähigen Nadelhölzern.