von Elisabeth Baumeister

Zu einem Klassentreffen haben sich die Jahrgänge 1950 und 1951 von der Volksschule Steisslingen getroffen. Erhard Bastian (stehend, Zweiter von rechts) aus Riedern am Wald hat seine Schulzeit in Steisslingen verbracht und seine Schulkameraden nach Riedern am Wald eingeladen. Das Treffen hatte ein ganz besonderes Flair, da sich die ehemaligen Schülerinnen und Schüler auf dem Mittelaltermarkt in Riedern getroffen haben. Mitorganisiert haben aus Steisslingen Bertold Fehrle (ganz rechts) und Heidi Maier (stehend, Dritte von rechts). Ein geselliger Tag ist viel zu schnell vergangen. „Wir kommen wieder nach Riedern“ darüber waren sich alle einig. Bild: Elisabeth Baumeister