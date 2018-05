Ühlingen-Birkendorf Schwarzwaldverein und Bürgermeister unterzeichnen einen Vertrag zur Wegebetreuung im Rothauser Land

In einem Vertrag zwischen dem Schwarzwaldverein und den Gemeinden Ühlingen-Birkendorf und Grafenhausen werden lokale und überörtliche Aufgaben der Wegebetreuung geregelt. Künftig gibt es eine Aufwandsentschädigung für die Pflege der Wege.

Die Gemeinden des Rothauser Landes, Ühlingen-Birkendorf und Grafenhausen, unterzeichneten mit dem Schwarzwaldverein einen Vertrag, der die Betreuung der Wanderwege regelt. Mit der Umsetzung des neuen Wegekonzepts hat der Schwarzwaldverein das Ziel verfolgt, mit den Gemeinden und Ortsgruppen Betreuungsvereinbarungen abzuschließen, um sowohl die lokalen als auch überörtlichen Aufgaben zu regeln. „Die Wanderwegebeschilderung ist jetzt fertig“, sagte der Präsident des Schwarzwaldvereins, Georg Keller, und fügte hinzu: „Es ist mustergültig, wie dies in den beiden Gemeinden abgewickelt wurde.“ Sowohl die Bauhöfe als auch die Ortsgruppe sorgen jetzt für eine nachhaltige Wegebetreuung.

Wege seien einem Wandel unterworfen, so Keller. 2015 wurde das Wegesystem in einem einheitlichen Netz integriert und 2017 erschien das Wanderbuch für den Schwarzwald, das festlegt, wie neue Wanderprojekte ins System eingebunden werden können. Mit der Bereitstellung des Moduls „Rettungspunkte“ an jede integrierte Leitstelle im Betreuungsgebiet des Schwarzwaldvereins wurde ein weiterer Meilenstein gesetzt. Schwarzwaldweit ergeben sich mit der Nutzung der Wegweiserstandorte mehr als 15 500 Rettungspunkte, die der genauen Ortung von Verunglückten dienen und eine schnellere Rettung ermöglichen. Keller dankte den beiden Gemeinden für ihr Engagement. „Die Infrastruktur dient nicht nur den Feriengästen, sondern insbesondere auch der hiesigen Bevölkerung“, betonte er.

Bürgermeister Tobias Gantert stellte fest, dass es in Ühlingen-Birkendorf zwei Betreuungsformen gebe, neben der Ortsgruppe seien dies ehrenamtliche Wanderwegepaten wie Feuerwehr, Trachtenkapelle oder Kolping. Dies werde aufrechterhalten, es werde eine Entschädigung für die Wegepaten geben in Höhe von 6 Euro pro Kilometer Wanderweg. Daher wurden zwei Verträge abgeschlossen, mit dem Hauptverein und mit der Ortsgruppe. Das bedeutet, dass die Wegewarte die lokalen Wege abgehen und mit den Bauhöfen, wenn nötig, Abhilfe schaffen.

Die Zusammenarbeit mit dem Schwarzwaldverein ist ein Anliegen des Rathauschefs: „Künftig ist uns die Zusammenarbeit auch etwas Geld wert.“ Der Hauptverein erhält laut Vertrag für seine Aufgaben jährlich eine Pauschale von 2,20 Euro pro Kilometer örtlicher Wanderwege, für Ühlingen-Birkendorf sind es 171 Kilometer, für Grafenhausen 86 Kilometer.