Waldshut-Tiengen Schwarzwaldverein Schlüchttal will verstärkt Mitglieder werben

Der Schwarzwaldverein Schlüchttal möchte verstärkt Mitglieder werben und die Arbeit auf mehrere Schultern verteilen. Wegewart Willi Duttlinger erhielt in der Hauptversammlung viel Lob für seine Arbeit.

Ühlingen-Birkendorf (eli) In der Hauptversammlung des Schwarzwaldvereins Schlüchttal blickte der Vorsitzende Karl Riexinger auf ein arbeitsreiches Jahr 2017 zurück. Es wurde ein Wanderplan erstellt, die Wanderkarten im Rothauserland mussten überarbeitet und die Beschilderungen für die Rundwege erneuert werden. Der Schwarzwaldverein erbrachte viele kostenlose Leistungen. Neu ist der Wegebetreuungsvertrag der Gemeinde Ühlingen-Birkendorf mit dem Schwarzwaldverein. Der Hauptverein empfiehlt 6 Euro pro betreutem Kilometer als Entschädigung für die Ortsgruppe. In der Gemeinde Ühlingen-Birkendorf werden insgesamt 170 Kilometer Rundwanderweg unterhalten und betreut. Für 114 Kilometer gibt es Wegepaten. Die verbleibenden 56 Kilometer werden dem Ortsverband entschädigt. Riexinger hob die gute Zusammenarbeit mit den Gemeinden und den Bauhöfen hervor.

Auf dem Jahresprogramm 2018 des Schwarzwaldvereins steht das Leitwort "Nur, wo du zu Fuß warst, bist du wirklich gewesen" von Johann Wolfgang von Goethe. Mit diesen Worten hat sich der Verein die notwendige Mitgliederwerbung zum großen Ziel gesetzt. "Das Mitgliedsalter ist sehr hoch. Der Verein überlebt nur, wenn die Arbeit auf viele Schultern verteilt wird", sagte der Vorsitzende.

"Es wäre schön, wenn eure Werbearbeit zündet. Wir brauchen auch langfristig einen Schwarzwaldverein", sagte Bürgermeister Tobias Gantert in seinen Grußworten. Sein Dank, auch namens des Gemeinderates, ging an den Vorsitzenden Karl Riexinger und an den Wegewart Willi Duttlinger. Willi Duttlinger ist unermüdlich unterwegs, die Wanderwege zu kontrollieren, Wege freizumachen, die Beschilderungen zu ergänzen, freizuschneiden und abzuwaschen. Sein Gebiet ist dabei riesig – es erstreckt sich vom Schlüchttal über die Gemeinden Ühlingen-Birkendorf und Grafenhausen bis an die Grenzen von Stühlingen. "Ich mach das, weil es mir Spaß macht", erklärte Duttlinger.

Kassiererin Anita Riexinger berichtete über eine solide Vereinskasse, Kassenprüfer André Dumas bestätigte ihr eine vorbildliche, saubere und ordentliche Kassenführung. Über die Aktivitäten im abgelaufenen Jahr berichtete Schriftführerin Dagmar Burkhardt. Veranstaltet wurde das traditionelle Hüttenfest am 1. Mai und eine meditative Wanderung. Die "Rund um Ühlingen Wanderung" mit Klaus Müller war sehr gut besucht. Die "Rund um Grafenhausen Wanderung" mit Kerstin Heller und Hansjörg Küster wurde leider von Dauerregen begleitet.

Diese Dorf-Wanderungen sollen in jedem Ortsteil abgehalten werden, um die Öffentlichkeitsarbeit zu verbessern. Das Jahresprogramm beinhaltet ebenfalls wieder eine meditative Wanderung und das Hüttenfest am 1. Mai an der Mettmaholzhütte.

Verein und Ehrungen

Dem Schwarzwaldverein, Ortgruppe Schlüchttal, gehören 89 Mitglieder an. Für langjährige Mitgliedschaft wurden Marianne Buchmüller und Maria Sutter (25 Jahre), Peter und Ingrid Bächle, Bernd und Paula Mockler, Erhard und Edeltraud Brotz, Hartmut Kaiser und Werner Steinhart (40 Jahre) geehrt.