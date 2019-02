von sk

Wie die Polizei erst am Montag mitteilte, wollte der 27-Jährige gegen 16:30 Uhr aus der Schwarzwaldstraße nach links in die Straße "Zum Birkle" abbiegen. In diesem Moment wurde er von dem Laster überholt und gestreift. Der Rollfer-Fahrer stürzte, und der 22 Jahre alte Ford-Fahrer wich noch nach links aus. Dabei kam der Laster von der Straße ab und beschädigte ein Schild. Der verständigte Rettungsdienst wurde nicht benötigt, denn der Roller-Fahrer sei unversehrt geblieben, so die Polizeiangaben. Der Gesamtschaden wird auf mindestens 4000 Euro geschätzt